Bà Bùi Thị Minh Hoài tiếp tục giữ chức Bí thư Thành ủy Hà Nội khóa XVIII

(VTC News) -

Sáng 17/10, tại Trung tâm Hội nghị quốc gia, Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025-2030 bước ngày làm việc chính thức thứ hai với sự có mặt của 550 đại biểu đại diện cho gần 50 vạn đảng viên toàn Đảng bộ thành phố.

Mở đầu phiên làm việc, thay mặt Đoàn chủ tịch, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh đã báo cáo Đại hội kết quả Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XVIII.

Theo đó, chiều 16/10, Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XVIII gồm 75 người. Tại Hội nghị lần thứ nhất diễn ra cùng ngày, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XVIII đã bầu bà Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội khóa XVII, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố giữ chức Bí thư Thành ủy Hà Nội khóa XVIII, nhiệm kỳ 2025-2030.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài.

Các Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội khóa XVIII, nhiệm kỳ 2025- 2030 gồm 4 người, gồm: Ông Trần Sỹ Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy khóa XVII, Chủ tịch UBND TP Hà Nội; ông Nguyễn Văn Phong, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội khóa XVII; bà Phùng Thị Hồng Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội khóa XVII, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP Hà Nội; ông Nguyễn Trọng Đông, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy khóa XVII, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội.

Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội khóa XVIII cũng đã bầu Ủy ban Kiểm tra Thành ủy khóa XVIII gồm có 12 người. Trong đó, ông Nguyễn Xuân Lưu, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội khóa XVIII, Giám đốc Sở Tài chính được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hà Nội khóa XVIII.