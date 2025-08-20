Sáng 20/8, Sở GD&ĐT Hà Nội tổ chức hội nghị tổng kết năm học 2024-2025, triển khai nhiệm vụ năm học 2025-2026 và phát động thi đua chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám, Quốc khánh (2/9/1945 - 2/9/2025).

Tại hội nghị, ông Trần Thế Cương, Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội cho biết, sắp tới, trên địa bàn Thủ đô diễn ra nhiều hoạt động, sự kiện, đặc biệt là lễ diễu binh, diễu hành, cùng các chương trình sơ duyệt và tổng duyệt, nhằm chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám, Quốc khánh 2/9.

Do đó, sáng 20/8, Sở đã báo cáo với lãnh đạo UBND TP và được phê duyệt cho phép một số trường trong nội đô tạm thời nghỉ học để đảm bảo điều kiện giao thông, giúp lễ diễu binh, diễu hành cũng như việc điều hành giao thông được thông suốt, an toàn.

“Những ngày đó, Hà Nội dự kiến sẽ đón số lượng lớn người dân từ khắp các tỉnh thành và khách quốc tế. Ngoài ra, còn có các lực lượng tham gia diễu binh, diễu hành, các phương tiện xe cơ giới di chuyển trên địa bàn. Vì vậy, dự kiến các trường trên địa bàn những tuyến đường có đoàn diễu binh, diễu hành đi qua hoặc các trường trong nội đô sẽ tạm thời cho học sinh nghỉ. Giai đoạn này chưa chính thức vào năm học mới, các trường chỉ tập trung học sinh để thực hiện các sinh hoạt đầu năm”, ông Cương nói.

Hà Nội cho học sinh các trường nội đô nghỉ học trong 3 ngày phục vụ A80. (Ảnh minh hoạ)

Theo ông Cương, Sở đang tính toán cho tất cả các trường công và trường tư khu vực nội đô trên địa bàn tạm nghỉ học trong 3 ngày 21, 24 và 27/8. “Thực ra, gồm cả ngày 30/8 nữa, nhưng ngày này trùng vào lịch nghỉ dịp lễ 2/9 của học sinh mà Sở GD&ĐT Hà Nội đã thông báo trước đó”, ông Cương nói.

“Những trường khác ở khu vực ngoại thành có thể tham gia các hoạt động sinh hoạt tập trung tại trường để cùng nhau chứng kiến sự kiện lớn này của đất nước”, ông nói thêm.

Ông Cương cho hay, chiều nay 20/8, Sở GD&ĐT Hà Nội sẽ có văn bản hướng dẫn các nhà trường về việc này, để cùng chung tay, có hành động thiết thực chào mừng những sự kiện lớn của đất nước.

Sở cũng đã chỉ đạo các trường học trong nội đô, đặc biệt là những trường trên cung đường diễu binh, diễu hành, cần mở cửa để phục vụ nhà vệ sinh, chỗ nghỉ chân miễn phí cho mọi người, du khách trong thời gian diễn ra sự kiện.