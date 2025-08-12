Lịch tựu trường và khai giảng năm học 2025-2026 của học sinh 34 tỉnh, thành

(VTC News) -

Bộ GD&ĐT vừa ban hành Khung kế hoạch thời gian năm học 2025 - 2026 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên áp dụng trong toàn quốc.

Theo kế hoạch của Bộ, lễ khai giảng vẫn được tổ chức vào ngày 5/9 như mọi năm.

Học sinh lớp 1, 9 và 12 được tựu trường sớm nhất trước hai tuần so với ngày khai giảng, tức 22/8 (những năm trước đây, quy định này chỉ áp dụng cho học sinh lớp 1). Các khối còn lại có thể sớm hơn một tuần, tức 29/8.

Khung kế hoạch năm học của Bộ áp dụng với các trường công lập. Với khối tư thục được tựu trường sớm 4 tuần. Do đó từ đầu tháng 8, nhiều trường tư đã đón học sinh trở lại, bắt đầu giảng dạy chương trình chính khóa.

Năm học mới, các trường công lập tổ chức tựu trường sớm nhất vào ngày 22/8 với khối 1, 9, 12 các khối còn lại vào ngày 29/8.

Năm học mới, học kỳ I sẽ kết thúc trước ngày 18/1/2026, kỳ II trước 31/5/2026, tương tự các năm trước.

Các trường phải xét công nhận hoàn thành chương trình tiểu học và tốt nghiệp THCS trước 30/6/2026; hoàn thành tuyển sinh đầu cấp trước ngày 31/7/2026.

Đáng chú ý, kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026 dự kiến diễn ra trong hai ngày 11-12/6, sớm hơn hai tuần so với năm nay.

Về nguyên tắc xây dựng kế hoạch thời gian năm học của các địa phương, Bộ yêu cầu kế hoạch thời gian năm học phải bảo đảm đủ 35 tuần thực học (học kỳ I có 18 tuần, học kỳ II có 17 tuần).

Các kỳ thi cấp quốc gia khác được tổ chức theo quy định và hướng dẫn của Bộ GD&ĐT. Các ngày nghỉ lễ, tết được thực hiện theo quy định của Bộ luật Lao động và các văn bản hướng dẫn hằng năm.

Thời gian nghỉ phép năm của giáo viên được thực hiện trong thời gian nghỉ hè hoặc có thể được bố trí xen kẽ vào thời gian khác trong năm để phù hợp với đặc điểm cụ thể và kế hoạch thời gian năm học của địa phương.

Trường hợp xảy ra thiên tai hoặc thời tiết khắc nghiệt, Giám đốc Sở GD&ĐT quyết định cho học sinh nghỉ và bố trí học bù, đảm bảo thời gian nghỉ của giáo viên trong năm học.

Bộ GD&ĐT lưu ý, kế hoạch thời gian năm học cần bảo đảm sự đồng bộ cho các cấp học trên một địa bàn dân cư, đặc biệt trong trường phổ thông có nhiều cấp học.