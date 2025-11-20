Hà Nội bàn giao công tác quản lý duy trì vệ sinh môi trường cho cấp xã

(VTC News) -

Theo phân cấp, ủy quyền, Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với UBND các phường, xã và các nhà thầu duy trì vệ sinh môi trường khẩn trương tổng hợp, phân khai khối lượng công tác duy trì vệ sinh môi trường trên từng địa bàn phường, xã theo các hợp đồng đã ký kết với các nhà thầu và tổ chức bàn giao nguyên trạng công tác quản lý duy trì vệ sinh môi trường cho UBND các phường, xã (thực hiện theo các nhóm phường, xã liên quan trong 30 gói thầu duy trì UBND TP Hà Nội vừa có công văn triển khai việc thực hiện phân cấp và quy định thẩm quyền quản lý Nhà nước một số lĩnh vực kinh tế - xã hội trên địa bàn thành phố. trên địa bàn 30 quận, huyện, thị xã trước đây).

Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với các sở: Nội vụ, Tài chính và UBND các phường, xã (có đất rừng trên địa bàn), cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức triển khai thực hiện Đề án chuyển giao công tác quản lý, bảo vệ rừng tại Trung tâm Cứu hộ động vật hoang dã Hà Nội, thuộc Sở Nông nghiệp và Môi trường về UBND cấp xã.

Bên cạnh đó, Sở Nông nghiệp và Môi trường chỉ đạo Giám đốc Trung tâm Cứu hộ động vật hoang dã Hà Nội thống kê số lượng biên chế được giao, số lượng viên chức, người lao động hiện có, kinh phí hoạt động, các hạng mục công trình lâm nghiệp, công trình phòng cháy, chữa cháy rừng, trang thiết bị, trụ sở làm việc, hồ sơ, sổ sách, chứng từ, tài liệu, công nợ… có liên quan đến tổ chức và hoạt động của công tác quản lý, bảo vệ rừng để bàn giao về UBND cấp xã tiếp nhận.

Sở Nội vụ phối hợp, hướng dẫn, thẩm định và triển khai đề án (sau khi được phê duyệt) của Sở Nông nghiệp và Môi trường về chuyển chức năng, nhiệm vụ và nhân sự làm công tác quản lý, bảo vệ rừng tại Trung tâm Cứu hộ động vật hoang dã Hà Nội về UBND cấp xã liên quan, bảo đảm yêu cầu hoạt động quản lý, bảo vệ rừng liên tục, thông suốt.

Sở Tài chính tham mưu UBND thành phố ban hành quyết định chuyển chủ đầu tư 30 gói thầu duy trì vệ sinh môi trường trên địa bàn 30 quận, huyện, thị xã trước đây từ Sở Nông nghiệp và Môi trường về 126 phường, xã làm cơ sở để các đơn vị tổ chức bàn giao nhiệm vụ theo quy định.

Đồng thời, Sở Tài chính hướng dẫn Sở Nông nghiệp và Môi trường, UBND các phường, xã về bàn giao tài sản, tài chính, các hạng mục công trình lâm nghiệp, công trình phòng cháy, chữa cháy rừng, trụ sở, nhà đất, cơ sở vật chất… trước ngày 25/11 để các đơn vị kịp thời thực hiện công tác bàn giao đến ngày 30/11 và triển khai thực hiện nhiệm vụ theo phân cấp từ 1/12.

UBND phường, xã cử cán bộ đầu mối phụ trách công tác tiếp nhận nhiệm vụ, hồ sơ, tài liệu gửi về Sở Nông nghiệp và Môi trường; tiếp nhận hồ sơ, tài liệu liên quan đến các gói thầu duy trì vệ sinh môi trường đang thực hiện năm 2025 do Sở Nông nghiệp và Môi trường bàn giao và tổ chức rà soát, ký hợp đồng dịch vụ duy trì vệ sinh môi trường với các nhà thầu đang thực hiện trên cơ sở kế thừa các điều khoản của hợp đồng hiện có tại các địa bàn từ ngày 1/12 đến hết ngày 31/12.

Đồng thời, UBND phường, xã tiếp nhận toàn bộ tài liệu về khối lượng công tác duy trì vệ sinh môi trường các phường, xã giai đoạn 2026-2030 do Sở Nông nghiệp và Môi trường đã thực hiện. Ngay sau khi tiếp nhận bàn giao, các phường, xã xây dựng kế hoạch tiến độ và thực hiện các thủ tục lựa chọn nhà thầu cung cấp dịch vụ vệ sinh môi trường trên địa bàn quản lý theo quy định, hoàn thành trước 31/12.

UBND phường, xã chủ động rà soát biên chế viên chức, lao động hợp đồng của địa phương để cân đối tiếp nhận các viên chức, lao động hợp đồng Sở Nông nghiệp và Môi trường đã tuyển dụng; thực hiện đúng nhiệm vụ, quyền hạn được phân cấp; chủ động phối hợp với các sở, ngành và các đơn vị có liên quan để thực hiện chức năng quản lý Nhà nước được bảo đảm kể từ ngày 1/12.