Chủ tịch Hà Nội yêu cầu lắp camera giám sát 'điểm đen' rác thải trước dịp lễ 2/9

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh ký ban hành công điện về việc tăng cường công tác giữ gìn trật tự đô thị đảm bảo vệ sinh môi trường trên địa bàn thành phố.

Theo nội dung công điện, nhằm phục vụ các hoạt động kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công, Quốc khánh 2/9 và các sự kiện quan trọng của thành phố, Chủ tịch Hà Nội yêu cầu các đơn vị tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm.

Lãnh đạo thành phố yêu cầu Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Hà Nội và các đơn vị duy trì vệ sinh môi trường tăng cường tần suất thu gom rác, rửa đường, phun sương dập bụi tại các tuyến phố chính, các khu vực công cộng, điểm dân cư thường phát sinh rác thải, bụi bẩn, gây ô nhiễm môi trường.

Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Hà Nội được bố trí đầy đủ, hợp lý các thùng rác công cộng đúng quy cách tại các khu dân cư, khu vực công cộng, các tuyến đường trục chính, không để xảy ra tình trạng tồn rác, đổ rác ra lòng đường, hè phố.

Sở Nông nghiệp và Môi trường có trách nhiệm rà soát, xây dựng kế hoạch vận hành linh hoạt, hiệu quả các khu xử lý rác tập trung (Nam Sơn, Xuân Sơn) để bảo đảm tiếp nhận, xử lý rác liên tục, an toàn. Đồng thời tạo thuận lợi cho xe vận chuyển rác vào các nhà máy đốt rác phát điện nhằm giảm khối lượng rác thải xử lý bằng hình thức chôn lấp, không để tồn đọng, ùn ứ.

Sở Nông nghiệp và Môi trường theo dõi, kiểm soát chặt khối lượng rác xử lý hằng ngày đảm bảo chính xác, hiệu quả; phối hợp với Sở Quy hoạch - Kiến trúc, UBND các xã, phường rà soát bố trí các địa điểm tập kết để rác, tập kết xe chở rác đảm bảo phù hợp, không làm ảnh hưởng đến cảnh quan đô thị.

Sở Nông nghiệp và Môi trường được giao tiếp tục tham mưu đổi mới trang thiết bị, phương tiện phục vụ công tác vệ sinh môi trường; đầu tư máy móc hiện đại, ứng dụng công nghệ mới trong thu gom, vận chuyển rác thải. Đồng thời, đẩy mạnh đầu tư công nghệ quản lý, lắp đặt hệ thống camera giám sát tại các “điểm đen” rác thải và xây dựng nền tảng dữ liệu số nhằm phục vụ hiệu quả, minh bạch cho công tác quản lý, điều hành vệ sinh môi trường đô thị.

Sở này được giao chỉ đạo tăng cường duy trì vệ sinh, tưới rửa mặt đường tại các tuyến trọng điểm (khu vực trung tâm, các tuyến đường có nguy cơ ô nhiễm do lưu lượng phương tiện giao thông lớn).

Người đứng đầu thành phố Hà Nội yêu cầu Sở Nông nghiệp và Môi trường hướng dẫn, đôn đốc việc quan trắc chất lượng không khí, nước mặt tại các sông hồ trọng điểm; kịp thời phát cảnh báo khi phát hiện nguy cơ ô nhiễm vượt ngưỡng cho phép.