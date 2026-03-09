Ưu đãi chồng ưu đãi: Khách Việt háo hức 'chốt đơn' VinFast Viper

(VTC News) -

Ưu đãi “khủng” cho xe điện hiệu năng cao

Thị trường xe máy điện đang nhộn nhịp, VinFast Viper - mẫu xe đổi pin của VinFast nhận được sự quan tâm lớn nhờ mức giá cạnh tranh đi kèm nhiều ưu đãi trong giai đoạn mở bán đầu tháng 3.

Cụ thể, người dùng đặt xe sớm trước ngày 15/3 được hưởng loạt ưu đãi gồm giảm 6% giá niêm yết, hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ (tương đương 2%) và tặng thêm 1 triệu đồng. Tổng cộng, khách hàng có thể tiết kiệm hơn 4,5 triệu đồng khi đặt mua sớm bản kèm pin.

VinFast còn hỗ trợ khách hàng mua xe trả góp với 0 đồng vốn đối ứng và lãi suất ưu đãi. Chính sách này giúp nhiều người dùng dễ dàng tiếp cận xe điện mà không cần khoản tích lũy lớn ban đầu.

Trên một diễn đàn xe điện, tài khoản Hoàng Anh cho rằng, mức giá sau ưu đãi của Viper quá hấp dẫn so với thiết kế, trang bị của xe.

“Mẫu Viper của VinFast nhìn là mê luôn, thiết kế thể thao, góc cạnh rất ngầu. Giá sau ưu đãi chưa đến 40 triệu đồng là quá “thơm” cho một chiếc xe điện hiệu năng cao”, anh Hoàng Anh nhận xét thẳng thắn.

Về công năng, anh chỉ ra điểm đáng tiền của Viper là động cơ BLDC in-hub công suất tối đa 3.000 W cùng giảm xóc đôi với bình dầu phụ giúp tăng độ ổn định khi vận hành, đặc biệt khi di chuyển trên các tuyến đường đô thị gồ ghề.

Xe cũng được trang bị Smart Key cho phép định vị và tìm xe từ xa. Cùng với đó là pin LFP nổi tiếng về độ bền và an toàn, mang lại sự yên tâm cho người dùng, bên cạnh chính sách bảo hành 6 năm cho xe và 8 năm cho pin, dài hơn đáng kể so với mặt bằng chung trên thị trường xe hai bánh.

Đổi pin siêu tiết kiệm

Đối với người dùng thực dụng, VinFast Viper ghi điểm nhờ cơ chế đổi pin nhanh gọn. Theo reviewer Phạm Ngọc Hải (Otofun), cơ chế này mang đến sự tiện lợi tuyệt đối cho người sử dụng.

“Thời gian nạp lại năng lượng cho xe chỉ vài phút”, anh Hải đánh giá.

Reviewer này cũng nhấn mạnh thêm rằng người dùng Viper còn được hưởng lợi lớn về chi phí khi chương trình miễn phí đổi pin đang được áp dụng: “Dòng xe máy điện đổi pin của VinFast còn được miễn phí đổi pin đến giữa năm 2028, nghĩa là người dùng có thể đi thoải mái mà không mất một đồng tiền điện nào”.

Nếu sạc tại các trụ V-Green, chủ xe cũng được miễn phí sạc tới hết tháng 5/2027, giúp chi phí vận hành gần như bằng 0 trong thời gian dài.

Song song với chính sách hỗ trợ người dùng, hạ tầng đổi pin cũng đang được mở rộng nhanh chóng. Tính đến đầu năm 2026, VinFast đã triển khai hàng nghìn trạm đổi pin, với kế hoạch mở rộng lên 45.000 tủ đổi pin trên toàn quốc ngay trong quý I.

Không chỉ tiện lợi về nạp năng lượng, Viper còn đáp ứng tốt nhu cầu đi lại hàng ngày nhờ quãng đường di chuyển dài. Khi sử dụng đồng thời hai pin, xe có thể đi tối đa 156 km mỗi lần sạc đầy. Nhiều thành viên trên diễn đàn xe máy điện cho biết, con số này hoàn toàn đáp ứng nhu cầu di chuyển trong đô thị của đại đa số người dùng.

Vừa mạnh, vừa tiện lợi vừa tiết kiệm chi phí, Viper đang được đánh giá là lựa chọn “tam hợp” với người dùng Việt trong bối cảnh chuyển đổi xanh đang diễn ra mạnh mẽ chưa từng thấy.