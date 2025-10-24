Google đầu tư xây nhà máy điện ‘xanh’ thu giữ CO₂

(VTC News) -

Nhà máy điện công suất 400 megawatt sẽ được xây dựng tại vùng ngoại ô thành phố Decatur, nằm cạnh cơ sở sản xuất ethanol do Archer-Daniels-Midland (ADM) vận hành, nơi từng triển khai công nghệ thu giữ CO₂ từ quá trình hoạt động.

Google sẽ mua phần lớn lượng điện để cung cấp cho các trung tâm dữ liệu gần đó, trong khi ADM sẽ sử dụng một phần hơi nước và điện từ nhà máy. Dự án mới này đang được phát triển bởi Công ty Cơ sở hạ tầng Carbon thấp.

Nhà máy điện khí đốt tự nhiên tại Illinois - nơi Google đặt cược vào công nghệ thu giữ carbon để giảm phát thải khí nhà kính. (Nguồn: Getty Images)

Google cho biết, họ dự kiến thu giữ “khoảng 90%” lượng CO₂ do nhà máy điện này tạo ra.

Khí carbon dioxide từ nhà máy điện của Google sẽ được bơm vào các tầng địa chất tương tự như nơi cơ sở ethanol của ADM đã sử dụng. Đây là địa điểm đặt giếng lưu trữ CO₂ dài hạn đầu tiên tại Hoa Kỳ.

Thông thường, khoảng 2.000 tấn CO₂ được bơm xuống giếng mỗi ngày. Tuy nhiên, các hoạt động bơm đã bị tạm dừng vào năm 2024 sau khi phát hiện nước muối - thứ lưu trữ CO₂ hòa tan ở sâu dưới lòng đất - đã tràn vào “khu vực không được phép”, theo Cơ quan Bảo vệ Môi trường Mỹ (EPA). Tuy nhiên, công ty ADM cho biết, sự cố rò rỉ là do ăn mòn tại một giếng quan trắc, và họ đã nối lại việc bơm CO₂ kể từ đó.

Mặc dù công nghệ thu giữ và lưu trữ carbon (CCS) được kỳ vọng sẽ giúp giảm phát thải từ các nhà máy điện than và khí đốt tự nhiên, nhưng hiệu quả thực tế của nó còn gây nhiều tranh cãi.

Một nghiên cứu gần đây về 13 cơ sở CCS - chiếm 55% tổng lượng carbon được thu giữ – cho thấy phần lớn không đạt được kỳ vọng. Một cơ sở của ExxonMobil tại Wyoming chuyên xử lý khí đốt tự nhiên đã thu giữ ít hơn 36% so với mục tiêu đề ra. Dự án tương đồng nhất với dự án của Google là một nhà máy điện công suất 115 megawatt tại Canada, nhưng chỉ thu giữ được khoảng 50% lượng carbon như cam kết.

Công nghệ CCS, khi hoạt động hiệu quả, có thể giúp giảm ô nhiễm do việc đốt khí tự nhiên để phát điện. Tuy nhiên, nó hoàn toàn không giải quyết được vấn đề rò rỉ khí methane xảy ra trên toàn bộ chuỗi cung ứng khí tự nhiên. Methane là một loại khí nhà kính có tác động mạnh, gây hiệu ứng ấm lên gấp 84 lần so với CO₂ trong khoảng thời gian 20 năm.

Do đó, các vụ rò rỉ có thể làm thay đổi đáng kể kết quả tính toán phát thải carbon. Chỉ với tỷ lệ rò rỉ 2%, việc đốt khí tự nhiên mà không kiểm soát sẽ có mức phát thải tương đương với than đá. Việc thu giữ carbon có thể giúp giảm con số này, nhưng không thể loại bỏ hoàn toàn lượng khí ấm lên sinh ra từ quá trình khai thác và vận chuyển khí tự nhiên.