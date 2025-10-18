Chuyên gia: Chuyển đổi xanh bền vững rất khó, cần thời gian

(VTC News) -

Xu hướng tiêu dùng "xanh, sạch, bền vững" không còn là một lựa chọn mà đã trở thành yêu cầu bắt buộc của thị trường. Tuy nhiên, các chuyên gia trong ngành hoá chất thừa nhận, đây là một bài toán vô cùng thách thức về chi phí, kỹ thuật và đòi hỏi một lộ trình chuyển đổi rõ ràng, thay vì một sự thay đổi đột ngột.

Tại buổi chia sẻ thông tin "Xanh sạch bền vững, thúc đẩy tiêu chuẩn nguyên liệu ngành chăm sóc cá nhân và chăm sóc nhà cửa” do DKSH tổ chức tại Hà Nội mới đây, các chuyên gia hàng đầu trong ngành nguyên liệu chăm sóc cá nhân và chăm sóc nhà cửa đã thẳng thắn thảo luận về những thách thức mà các nhà sản xuất Việt Nam, đặc biệt là các doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME), đang phải đối mặt.

Bối cảnh thị trường cho thấy, người tiêu dùng ngày càng quan tâm sâu sắc đến sức khỏe, sự an toàn và tính bền vững của sản phẩm. Điều này buộc các thương hiệu không chỉ sáng tạo trong công thức mà còn phải đảm bảo các yếu tố tuân thủ luật định, tính minh bạch và khả năng truy xuất nguồn gốc.

Toàn cảnh toạ đàm.

Bài toán cân não: Chi phí, hiệu quả và trách nhiệm

Câu hỏi lớn nhất được đặt ra tại phiên thảo luận là làm thế nào để nhà sản xuất cân bằng giữa việc lựa chọn một nguyên liệu hiệu quả, chi phí tốt nhưng "không xanh" và một nguyên liệu "bền vững" nhưng đi kèm với giá thành cao và những thách thức về kỹ thuật.

Trả lời vấn đề này, bà Geok Khoon Teo từ Stepan lấy ví dụ về hoạt chất "quat" (dùng trong nước xả vải) có nguồn gốc từ dầu cọ. "Việc sản xuất dầu cọ là một ngành công nghiệp cần kiểm soát chặt chẽ (liên quan đến chứng nhận RSPO) và bản thân hoạt chất này cũng có thể gây kích ứng da với một số người nhạy cảm", bà nói.

Việc chuyển dịch sang một giải pháp thay thế thân thiện hơn, hiệu quả hơn là một quá trình. "Chúng tôi phải hướng dẫn khách hàng từng bước, đôi khi phải chấp nhận một giải pháp ngắn hạn trước khi tiến tới giải pháp dài hạn, để đảm bảo họ không bị mất thị phần", bà Ruth chia sẻ.

Đồng quan điểm, ông Edward Loi, đại diện từ Elementis, nêu ví dụ về việc châu Âu cấm sử dụng Silicone D5 trong các sản phẩm mỹ phẩm. "D5 là một nguyên liệu tạo cảm giác rất tốt trên da, nhưng khi nó bị cấm, việc tìm kiếm giải pháp thay thế và điều chỉnh lại toàn bộ công thức là một thách thức kỹ thuật rất lớn, đòi hỏi nhiều thời gian và nỗ lực R&D", ông Edward nhấn mạnh.

Các chuyên gia đều đồng ý rằng, việc chuyển đổi không thể xảy ra trong "một sớm một chiều". Đó phải là một quá trình làm việc của cả chuỗi cung ứng.

Các chuyên gia ngành hoá chất tại buổi toạ đàm.

Doanh nghiệp vừa và nhỏ "chật vật" với tiêu chuẩn mới

Theo ông Natale Cari, Lãnh đạo toàn cầu ngành hàng Nguyên liệu Hóa chất DKSH, thách thức này là một xu hướng toàn cầu. Các doanh nghiệp SME vốn thành công nhờ sự "tinh gọn và linh hoạt" (lean and mean), nay đang phải vật lộn với sự phức tạp ngày càng tăng của các tiêu chuẩn mới.

"Việc phải tuân thủ các quy định mới về chất lượng, luật định và tính bền vững đòi hỏi họ phải đầu tư thêm chi phí cho R&D và nhân sự. Điều này vô tình làm giảm sự nhanh nhạy vốn có của họ", ông Natale phân tích.

Từ góc độ thị trường Việt Nam, bà Hoàng Thị Tố Nga, Giám đốc ngành nguyên liệu hóa chất DKSH Việt Nam, cho biết mối trăn trở lớn nhất của doanh nghiệp không chỉ là nguyên liệu, mà là "cách vận hành cũng phải thay đổi" để phù hợp với yêu cầu mới.

Cần "đòn bẩy" để tăng tốc

Trước bài toán khó khăn đó, các chuyên gia cho rằng doanh nghiệp Việt Nam cần những "đòn bẩy" mạnh mẽ để tăng tốc trong cuộc đua chuyển đổi xanh.

Ông Trần Thanh Hải, Phó Giám đốc nhánh hàng (DKSH Việt Nam), cho biết vai trò của các đơn vị như DKSH không chỉ là phân phối, mà là cung cấp "giải pháp". Thay vì để các SME tự "bơi" trong R&D, DKSH tận dụng mạng lưới 59 phòng thí nghiệm toàn cầu của mình để cung cấp các "công thức gợi ý" (starting formulation) đã được kiểm chứng.

"Việc này giúp các doanh nghiệp SME rút ngắn đáng kể thời gian đưa sản phẩm ra thị trường, giúp họ có lợi thế cạnh tranh ngay cả trong những phân khúc mà các công ty lớn chưa kịp tham gia", ông Hải nói.

Bên cạnh đó, một đội ngũ hơn 100 chuyên gia toàn cầu về luật định của DKSH sẽ hoạt động như một "bộ lọc", đảm bảo mọi nguyên liệu và giải pháp khi đến tay nhà sản xuất Việt Nam đều đã tuân thủ các tiêu chuẩn khắt khe nhất.

Nhận định về cơ hội của Việt Nam, ông Natale Cari bày tỏ sự lạc quan lớn: "Đây không phải là thách thức, đây là cơ hội khổng lồ". Với lợi thế về vị trí địa lý, nguồn nhân lực và cơ sở hạ tầng, Việt Nam có tiềm năng rất lớn trong chuỗi cung ứng toàn cầu.

"Thách thức duy nhất là tốc độ. Chúng ta phải đi nhanh lên, vì thế giới không chờ đợi. Và đó là lý do chúng tôi ở đây để hỗ trợ các bạn tăng tốc", ông Natale kết luận.