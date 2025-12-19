Gợi ý chọn quà Giáng sinh dưới 500 nghìn đồng

(VTC News) -

Giáng sinh đang đến rất gần, mang theo không khí ấm áp, rộn ràng và những khoảnh khắc sum vầy được mong đợi nhất trong năm. Đây cũng là thời điểm nhiều người bắt đầu băn khoăn chọn quà sao cho vừa ý nghĩa, vừa phù hợp túi tiền. Thực tế, một món quà Giáng sinh không cần quá đắt đỏ để thể hiện sự quan tâm. Chỉ cần thiết thực, đúng nhu cầu và được lựa chọn bằng sự tinh tế, món quà ấy đã đủ khiến người nhận cảm thấy ấm lòng.

Những món quà Giáng sinh dưới 500 nghìn đồng

Dưới đây là 15 gợi ý quà Giáng sinh dưới 500 nghìn đồng, phù hợp cho cả nam và nữ, dễ tặng và dễ ghi điểm.

Thiệp Giáng sinh viết tay

Một tấm thiệp Giáng sinh kèm lời chúc chân thành luôn mang giá trị tinh thần đặc biệt. Trong thời đại số hóa, những dòng chữ viết tay lại càng trở nên đáng quý, phù hợp để gửi gắm cảm xúc đến bất kỳ ai.

Thiệp Giáng sinh viết tay là món quà đơn giản ý nghĩa.

Nến thơm thư giãn

Nến thơm với hương dịu nhẹ giúp không gian trở nên ấm cúng hơn trong mùa lễ hội. Đây là món quà phù hợp với nhiều đối tượng, dễ sử dụng và tạo cảm giác thư giãn sau những ngày bận rộn cuối năm.

Bình giữ nhiệt cá nhân

Bình giữ nhiệt là vật dụng thiết yếu trong sinh hoạt hằng ngày, từ đi học, đi làm đến tập luyện. Thiết kế hiện nay đa dạng, trung tính, phù hợp cho cả nam và nữ ở nhiều độ tuổi.

Ly sứ hoặc cốc thủy tinh Giáng sinh

Những chiếc ly in họa tiết mùa lễ hội vừa mang tính trang trí, vừa có thể sử dụng hằng ngày. Đây là món quà nhỏ nhưng dễ tạo không khí Giáng sinh trong từng khoảnh khắc sinh hoạt.

Những chiếc ly Giáng sinh đáng yêu sẽ khiến người nhận hài lòng. (Ảnh: Potterybarn)

Móc khóa đa năng

Móc khóa không chỉ để treo chìa khóa mà còn có thể tích hợp các công năng như mở nắp chai, gắn thẻ tên. Nhỏ gọn, tiện lợi và mang tính cá nhân cao, đây là lựa chọn an toàn cho mọi đối tượng.

Ví mini hoặc ví đựng thẻ

Ví đựng thẻ nhỏ gọn, tiện mang theo, phù hợp với lối sống tối giản của nhiều người trẻ. Đây là món quà vừa thiết thực vừa mang ý nghĩa đồng hành lâu dài.

Những chiếc ví nhỏ xinh là một trong những món quà Giáng sinh phù hợp dưới 500 nghìn đồng. (Ảnh: Potterybarn)

Khăn choàng cổ hoặc khăn len mỏng

Giáng sinh cũng là lúc thời tiết se lạnh. Một chiếc khăn choàng cổ với màu sắc trung tính không chỉ giúp giữ ấm mà còn dễ phối đồ, phù hợp cho nhiều phong cách khác nhau.

Áo thun basic

Áo thun trơn hoặc in họa tiết đơn giản luôn là món đồ dễ mặc, dễ sử dụng. Với mức giá hợp lý, đây là lựa chọn quà tặng thiết thực, phù hợp với sinh hoạt hằng ngày.

Túi tote hoặc balo vải

Túi tote hoặc balo vải được ưa chuộng nhờ tính tiện dụng và thân thiện với môi trường. Món quà này phù hợp cho việc đi học, đi làm hay dạo phố, đáp ứng nhu cầu sử dụng thường xuyên.

Chiếc túi đa năng rất phù hợp để làm qùa Giáng sinh cho mọi đối tượng. (Ảnh: lifeintents)

Sổ tay hoặc planner năm mới

Cuối năm là thời điểm nhiều người bắt đầu lên kế hoạch cho chặng đường sắp tới. Một cuốn sổ tay hoặc planner giúp ghi chép, sắp xếp công việc, mang ý nghĩa khởi đầu tích cực cho năm mới.

Bộ mỹ phẩm cá nhân mini

Các bộ chăm sóc cá nhân như sữa tắm, kem dưỡng, dầu gội phiên bản mini phù hợp cho cả nam và nữ. Đây là món quà thiết thực, dễ dùng và phù hợp với nhiều độ tuổi.

Hộp đựng tai nghe hoặc phụ kiện công nghệ

Với thói quen sử dụng tai nghe thường xuyên, hộp đựng giúp bảo quản và tránh thất lạc. Thiết kế hiện đại, dễ thương hoặc tối giản đều phù hợp cho cả nam và nữ.

Tai nghe có dây hoặc loa mini giá mềm

Trong tầm giá dưới 500 nghìn đồng, nhiều sản phẩm tai nghe có dây hoặc loa mini vẫn đảm bảo chất lượng ổn định. Đây là món quà phù hợp với nhu cầu giải trí hằng ngày.

Đồ trang trí Giáng sinh nhỏ

Những món đồ trang trí như quả châu, đèn nháy, mô hình nhỏ giúp không gian sống thêm rộn ràng không khí lễ hội. Món quà này phù hợp cho cả người sống độc lập lẫn gia đình nhỏ.

Những phụ kiện trang trí Giáng sinh nhỏ xinh sẽ là những món quà đáng yêu. (Ảnh: Amazon)

Voucher ăn uống hoặc cà phê

Thay vì quà tặng vật chất, một voucher ăn uống hoặc cà phê mang đến trải nghiệm thư giãn và gắn kết. Đây là món quà linh hoạt, phù hợp với nhiều đối tượng và hoàn cảnh.

Giáng sinh không nằm ở giá trị món quà mà ở sự tinh tế trong cách lựa chọn. Với ngân sách dưới 500 nghìn đồng, bạn hoàn toàn có thể tìm được những món quà thiết thực, ý nghĩa và phù hợp cho cả nam lẫn nữ. Quan trọng nhất vẫn là sự quan tâm và cảm xúc mà món quà mang lại, giúp mùa Giáng sinh trở nên trọn vẹn và ấm áp hơn.