Giao thông Hà Nội ngày đầu đi làm sau Tết: Nơi thông thoáng, chỗ ùn tắc

Anh Trần Quang Minh (32 tuổi, trú tại phường Hà Đông, Hà Nội) cho biết, sáng nay anh đi làm sớm hơn khoảng 15 phút so với thường lệ. “Tôi nghĩ ngày đầu sau Tết sẽ rất đông, nhưng thực tế chỉ chậm ở vài đoạn quen thuộc. Tổng thời gian di chuyển không chênh lệch nhiều so với bình thường”, anh Minh nói.