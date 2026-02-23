Giao thông Hà Nội ngày đầu đi làm sau Tết: Nơi thông thoáng, chỗ ùn tắc

Sáng 23/2 (mùng 7 tháng Giêng), ngày đầu tiên người dân trở lại học tập, làm việc sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, giao thông tại Hà Nội ghi nhận lưu lượng phương tiện tăng cao nhưng việc đi lại của người dân vẫn thuận lợi, không xảy ra ùn tắc diện rộng.
Theo ghi nhận của PV Báo Điện tử VTC News, từ 7h20 cùng ngày, các tuyến phố chính trở nên đông đúc hơn so với những ngày trong kỳ nghỉ. Lượng xe máy và ô tô cá nhân tăng nhanh, đặc biệt tại các trục kết nối khu vực phía Tây và Tây Nam thành phố.
Tại một số tuyến vốn có mật độ phương tiện lớn như Nguyễn Trãi, Láng Hạ, đường Vành đai 2 hướng Ngã Tư Sở, xuất hiện tình trạng dồn xe cục bộ trong khung giờ cao điểm.
Khoảng 8h cùng ngày, trên đường Láng theo hướng đi Trường Chinh, các phương tiện di chuyển chậm khi qua khu vực Ngã Tư Sở. Dòng ô tô nối dài, tài xế giữ khoảng cách và nhích từng đoạn ngắn để đảm bảo an toàn.
Tình trạng tương tự cũng xảy ra trên đường Nguyễn Trãi hướng đi Tây Sơn.
Ở khu vực nút giao La Thành - Giảng Võ, xe cộ đông nhưng vẫn duy trì được dòng di chuyển, không xảy ra ách tắc kéo dài.
Đáng chú ý, một số tuyến đường vốn thường xuyên ùn tắc lại thông thoáng trong ngày đầu người dân đi làm sau Tết. Đường Chùa Bộc, nơi thường xuyên xảy ra ùn ứ vào giờ cao điểm ghi nhận phương tiện lưu thông ổn định.
Tại đường Cầu Giấy lúc 8h, các làn xe di chuyển bình thường, không xuất hiện tình trạng dồn ứ.
Anh Trần Quang Minh (32 tuổi, trú tại phường Hà Đông, Hà Nội) cho biết, sáng nay anh đi làm sớm hơn khoảng 15 phút so với thường lệ. “Tôi nghĩ ngày đầu sau Tết sẽ rất đông, nhưng thực tế chỉ chậm ở vài đoạn quen thuộc. Tổng thời gian di chuyển không chênh lệch nhiều so với bình thường”, anh Minh nói.
“Có đông xe ở khu vực Ngã Tư Sở nhưng vẫn di chuyển được, không bị đứng im lâu. So với những đợt cao điểm cuối năm thì hôm nay chưa phải quá căng thẳng”, chị Hà, ở Cầu Giấy, chia sẻ.
Tại khu vực ngã tư Khuất Duy Tiến - Nguyễn Xiển - Nguyễn Trãi vào khoảng 8h30, lượng xe tăng nhưng dòng phương tiện vẫn giữ được nhịp lưu thông.
Đường Hoàng Quốc Việt cũng thông thoáng dù đang trong giờ cao điểm buổi sáng.
