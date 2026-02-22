Thủ tướng: Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 an toàn, vui tươi trên các lĩnh vực

Chiều 22/2, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp đánh giá tình hình Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 và triển khai các nhiệm vụ trọng tâm sau Tết.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp đánh giá tình hình Tết Nguyên đán Bính Ngọ.

Báo cáo tại cuộc họp cho thấy, trong dịp Tết, ngành y tế đã tổ chức trực, theo dõi chặt chẽ tình hình dịch bệnh; không ghi nhận các trường hợp mắc bạch hầu, các bệnh truyền nhiễm khác; cả nước có 1.431 trường hợp mắc mới sốt xuất huyết, 955 trường hợp mắc mới bệnh chân tay miệng.

Các cơ sở khám, chữa bệnh thực hiện nghiêm công tác khám, chữa bệnh, thường trực cấp cứu, chuẩn bị và cung ứng đủ thuốc, vật tư, trang thiết bị y tế.

Các cấp, các ngành, các đoàn thể trên cả nước tích cực chỉ đạo, triển khai công tác chăm lo Tết cho Nhân dân, nhất là các đối tượng chính sách, người nghèo, người yếu thế với nhiều hình thức thiết thực, bảo đảm "mọi người, mọi nhà đều có Tết"; đã tổ chức tặng quà Tết cho các đối tượng với tổng kinh phí hơn 3,7 nghìn tỷ đồng cho 6,2 triệu lượt đối tượng.

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trần Đức Thắng phát biểu tại cuộc họp.

Mức thưởng Tết bình quân là 8,69 triệu đồng/người, tăng 13% so với mức thưởng dịp Tết Nguyên đán năm 2025. Trong đó, mức thưởng Tết cao nhất là 1,84 tỷ đồng/người thuộc về vị trí quản lý cấp cao trong doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thuộc lĩnh vực sản xuất điện tử tại TP.HCM.

Tình hình thị trường cả nước ổn định trong dịp Tết, nguồn cung hàng hóa thiết yếu phục vụ Nhân dân đón Tết được đảm bảo, không có hiện tượng tăng giá đột biến, lợi dụng khan hiếm hàng hóa để thu lợi bất chính.

Trong những ngày Tết nguyên đán, trên nhiều công trình, dự án quan trọng quốc gia, hàng ngàn cán bộ, công nhân, người lao động hàng ngày, hàng giờ miệt mài làm việc để bảo đảm tiến độ công trình.

Bộ trưởng Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan phát biểu tại cuộc họp.

Tính chung cả kỳ nghỉ Tết, toàn quốc xảy ra 339 vụ tai nạn giao thông làm 208 người chết, 235 người bị thương; so với cùng kỳ Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, tai nạn giao thông tiếp tục giảm cả 3 tiêu chí về số vụ, số người chết và số người bị thương.

Tuy nhiên, đã xảy ra 1 vụ tai nạn giao thông đường thủy ở hồ Thác Bà, tỉnh Lào Cai vào tối ngày 21/02/2026 khiến 6 người mất tích; các lực lượng chức năng đang nỗ lực tìm kiếm nạn nhân.

Công tác tổ chức lễ hội, bảo đảm các hoạt động vui xuân thiết thực, an toàn, tiết kiệm, phù hợp với nếp sống văn minh, truyền thống, phong tục, tập quán. Các cơ quan, đơn vị, địa phương, các cơ quan truyền thông, báo chí thực hiện nghiêm túc, hiệu quả công tác thông tin, tuyên truyền, bám sát các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, chỉ đạo, điều hành của Chính phủ gắn với chủ đề Mừng Đảng, mừng Xuân, mừng Đất nước.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn tại cuộc họp.

Dịp Tết, các cấp, các ngành, các địa phương tiếp tục thực hiện nghiêm không sử dụng ngân sách nhà nước, phương tiện, tài sản công trái quy định vào các hoạt động lễ hội, vui chơi...

Bộ Quốc phòng đã duy trì tổ, chốt tuần tra, kiểm soát, quản lý chặt chẽ biên giới, cửa khẩu, cảng biển, ngăn chặn xuất nhập cảnh trái phép. Binh chủng Công binh chủ trì, phối hợp với Quân khu 2, tỉnh Phú Thọ, các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức ghép cầu phao bắc qua sông Lô tại xã Đoan Hùng, Phú Thọ và tổ chức Lễ thông xe bảo đảm giao thông phục vụ Nhân dân.

Bộ Công an bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn các hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các mục tiêu, công trình trọng điểm, các sự kiện quan trọng của đất nước; tăng cường tấn công, đấu tranh trấn áp các loại tội phạm.

Các đại biểu tại cuộc họp.

Tại phiên họp, các đại biểu đánh giá, nhìn chung các cấp, các ngành, các địa phương tổ chức cho Nhân dân đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm, nghĩa tình, bảo đảm không để ai không có Tết; tình hình Tết "trong ấm, ngoài êm"; tạo khí thế sôi nổi, vui tươi, phấn khởi của cả dân tộc bước vào năm 2026.

Với tinh thần "ăn Tết gọn, làm việc sớm, vào việc ngay" các ý kiến tại cuộc họp nhấn mạnh thực hiện khẩn trương, nghiêm túc, đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp đã được Trung ương, Quốc hội, Chính phủ thông qua, thúc đẩy mạnh mẽ các hoạt động sản xuất kinh doanh; tập trung vào các chính sách tiền tệ; đẩy mạnh giải ngân đầu tư công; siết chặt không để tình trạng vui xuân trong giờ hành chính; khắc phục tình trạng thiếu lao động, tạo sinh kế cho người dân... phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng năm 2026 từ 10% trở lên.

Các đại biểu tại phiên họp.

Phát biểu tại phiên họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá chung tình hình Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 an toàn, vui tươi trên các lĩnh vực. Đáng chú ý, tai nạn giao thông giảm cả 3 tiêu chí; tại các bệnh viện quang cảnh cấp cứu không chật kín như những năm trước; công tác truyền thông những ngày Tết với nhiều chương trình sinh động, hấp dẫn.

Về những vấn đề phát sinh, Thủ tướng đặc biệt nhấn mạnh việc quyết liệt ghép cầu phao bắc qua sông Lô tại xã Đoan Hùng, Phú Thọ để đáp ứng yêu cầu, mong mỏi của nhân dân. Thủ tướng cũng biểu dương lực lượng cảnh sát giao thông đã thanh tra, kiểm tra hoạt động của cảnh sát giao thông, xử lý các vi phạm để làm gương, đồng thời đánh giá các địa phương vào cuộc triển khai nhanh các biện pháp giải phóng mặt bằng cho các công trình trọng điểm quốc gia.

Quyền Bộ trưởng Bộ Công thương Lê Mạnh Hùng phát biểu tại cuộc họp.

Về nhiệm vụ năm 2026, Thủ tướng nhấn mạnh tập trung ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát và các cân đối lớn, đồng thời đẩy mạnh chuyển đổi số/xanh, nâng cao hiệu quả hoạt động kinh tế, cải thiện đời sống nhân dân, giữ vững an ninh quốc phòng, độc lập chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ.

Thủ tướng đề nghị, theo dõi sát tình hình hình đất nước, thế giới để có phản ứng linh hoạt, kịp thời, hiệu quả. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương về tài chính, ngân sách chi tiêu tiết kiệm, chống lãng phí. Đẩy mạnh giải ngân đầu tư công ngay từ đầu năm 2026, phấn đấu giải ngân đầu tư công đạt 100%".

Thủ tướng cũng đề nghị Bộ Tài chính điều hành chính sách tài khoá mở rộng, hợp lý, có trọng tâm, trọng điểm, thông qua chương trình đầu tư công ở các cấp thẩm quyền; thực hiện tiết kiệm chi 10% ngay từ đầu năm, tiết kiệm 5% chi cho đầu tư phát triển; tăng cường kiểm soát, thanh tra các công việc thu chi, xây dựng các dự án ngay từ đầu, chống lãng phí, tiêu cực.

Ngân hàng Nhà nước điều hành chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, phối hợp các chính sách bảo đảm ổn định vĩ mô, hướng tín dụng đi vào lĩnh vực ưu tiên, vừa kiểm soát lạm phát, vừa thúc đẩy tăng trưởng. Theo dõi sát thị trường vàng, đặc biệt vào ngày "Vía Thần tài" năm Bính Ngọ 2026. Dứt khoát không để thiếu năng lượng cho sản xuất, kinh doanh.

Bên cạnh đó, thực hiện chương trình "Tết trồng cây" dứt khoát không trồng cây hình thức, trồng cây nào phải sống cây đó.

Thủ tuớng Phạm Minh Chính phát biểu tại cuộc họp.

Thủ tướng đề nghị Bộ Y tế tăng cường chăm lo sức chăm lo sức khoẻ của nhân dân; Bộ Giáo dục và Đào tạo ổn định tình hình học sinh sau dịp nghỉ Tết, đồng thời hoàn thiện chương trình sách giáo khoa, dạy ngoại ngữ cho học sinh. Bộ Công an tiếp tục ổn định tình hình tai nạn giao thông, tập trung trấn áp tội phạm về đánh bạc, đua xe, trộm cắp tài sản, chống người thi hành công vụ. Bộ Ngoại giao tiếp tục nâng cao vị thế của đất nước, thúc đẩy các Hiệp định đã được ký kết.

Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam và các cơ quan truyền thông đẩy mạnh tuyên truyền thành công, ý nghĩa Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và về các nhiệm vụ đang triển khai. Theo đó, việc thông tin phải đẩy đủ, kịp thời, chính xác, khách quan.... qua đó tạo khí thế mới, tinh thần mới để tiếp tục phát triển, phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng 10% trong năm 2026.