Vi phạm nồng độ cồn gia tăng trong 9 ngày nghỉ Tết Nguyên đán

(VTC News) -

Thông tin từ Cục CSGT (Bộ Công an), trong 9 ngày nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ đã xảy ra 7 vụ chống người thi hành công vụ tại Thái Nguyên, Hà Nội, Hải Phòng, Khánh Hòa và Tuyên Quang, làm bị thương 2 cán bộ; các đối tượng đã bị bắt giữ, xử lý theo quy định.

Cùng với đó, lực lượng CSGT toàn quốc phát hiện, xử lý 76.374 trường hợp vi phạm trật tự giao thông; tước quyền sử dụng giấy phép lái xe, chứng chỉ chuyên môn 2.473 trường hợp; trừ điểm 16.095 giấy phép lái xe; tạm giữ 747 ô tô, 26.742 mô tô và 1.062 phương tiện khác.

Đáng chú ý, vi phạm nồng độ cồn vẫn chiếm tỷ lệ cao với 26.337 trường hợp (34,4% tổng số vi phạm), tăng 53,5% so với cùng kỳ năm trước.

Cảnh sát đồng thời xử lý 15.728 trường hợp vi phạm tốc độ; 34 trường hợp lái xe dương tính với ma túy; 64 trường hợp vi phạm quá khổ, quá tải; đường thủy xử lý 58 trường hợp và đường sắt xử lý 23 trường hợp vi phạm.

CSGT Hà Nội kiểm tra nồng độ cồn với tài xế.

Trong 9 ngày nghỉ Tết Nguyên đán (từ 14/2 đến 10h ngày 22/2, tức từ 27 tháng Chạp năm Ất Tỵ đến Mùng 6 tháng Giêng), lực lượng CSGT toàn quốc đã triển khai đồng bộ các giải pháp bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, góp phần kiềm chế, kéo giảm tai nạn giao thông cả 3 tiêu chí so với cùng kỳ năm trước.

Toàn quốc xảy ra 381 vụ tai nạn giao thông, làm chết 230 người, bị thương 274 người; so với kỳ nghỉ Tết Ất Tỵ năm 2025 giảm 154 vụ (-28,79%), giảm 73 người chết (-23,2%) và giảm 118 người bị thương (-30,10%).

Tai nạn giao thông đường bộ xảy ra 378 vụ, làm chết 224 người, bị thương 274 người, tai nạn giao thông đường sắt xảy ra 1 vụ, làm chết 1 người; tai nạn giao thông đường thủy xảy ra 2 vụ, làm chết 5 người, mất tích 5 người. Trong đó có 1 vụ đặc biệt nghiêm trọng trên sông Gianh (Quảng Trị) làm chết 4 người và 1 vụ va chạm trên hồ Thác Bà (Lào Cai) khiến 5 người mất tích.