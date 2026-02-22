Du khách đến Huế dịp Tết Bính Ngọ 2026 tăng 245%, doanh thu hơn 1.000 tỷ đồng

(VTC News) -

Theo thống kê mới nhất của Sở Du lịch TP Huế, trong ngày 22/2 (mồng 6 Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026), tổng lượng khách du lịch đến Huế ước đạt 39.690 lượt. Trong đó, khách quốc tế ước đạt 20.242 lượt, khách nội địa ước đạt 19.448 lượt. Doanh thu từ du lịch đạt 83 tỷ đồng.

Số lượng khách lưu trú tại các cơ sở lưu trú du lịch ước đạt 7.938 lượt. Trong đó, khách quốc tế ước đạt 4.128 lượt, khách nội địa ước đạt 3.810 lượt. Công suất sử dụng phòng ước đạt 67%.

Sở Du lịch TP Huế cho hay, trong 9 ngày nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 (từ ngày 14 - 22/2 tức 27 tháng Chạp đến mồng 6 Tết), tổng lượng khách đến Huế ước đạt 523.638 lượt, tăng 245% so với cùng kỳ.

Trong đó, khách quốc tế ước đạt 249.264 lượt khách, tăng 219% so với cùng kỳ; khách nội địa ước đạt 274.374 lượt, tăng 273% so với cùng kỳ. Doanh thu từ du lịch ước đạt 1.121 tỷ đồng, tăng 350% so với cùng kỳ.

Lượng du khách quốc tế đến TP Huế dịp Tết Nguyên đán 2026 tăng cao so với cùng kỳ năm 2025. (Ảnh: Lê Chung)

Khách lưu trú trong 9 ngày Tết Nguyên đán tại TP Huế ước đạt 113.632 lượt, tăng 58% so với cùng kỳ. Trong đó, khách quốc tế ước đạt 54.194 lượt, tăng 38% so với vùng kỳ; khách nội địa ước đạt 59.438 lượt, tăng 81% so với cùng kỳ. Công suất phòng ước đạt 78%.

Trong 9 ngày nghỉ Tết Nguyên đán, Sở Du lịch TP Huế chỉ đạo các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ du lịch tại địa phương thực hiện nghiêm các biện pháp đảm bảo an ninh, an toàn cho du khách.

Các đơn vị cũng tăng cường công tác phòng chống cháy nổ, dịch bệnh mùa đông xuân; Chủ động phối hợp với cơ quan chức năng ngăn chặn, không để phát sinh các tệ nạn xã hội.

Đồng thời, Sở Du lịch TP Huế yêu cầu các đơn vị triển khai các giải pháp đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm; thực hiện niêm yết công khai và bán đúng giá niêm yết; tổ chức các hoạt động chào đón khách dịp Tết Nguyên đán.

Sở Du lịch TP Huế cũng yêu cầu các đơn vị trực Tết theo quy định nhằm kịp thời tiếp nhận, xử lý các tình huống phát sinh, đảm bảo hoạt động du lịch diễn ra thông suốt, an toàn và chất lượng; Thực hiện công tác báo cáo tình hình khách tham quan và lưu trú.

Sở Du lịch TP Huế khuyến khích, vận động các doanh nghiệp du lịch triển khai các trương trình khuyến mại, kích cầu du lịch và các chương trình, hoạt động vui chơi giải trí, dịch vụ phục vụ nhu cầu tham quan, nghỉ dưỡng, vui xuân của du khách; Đồng thời, khuyến khích các doanh nghiệp xây dựng các chương trình tham quan có tính tương tác, trải nghiệm gắn với giá trị truyền thống, bản sắc Huế nhằm chào đón du khách đến tham quan, khám phá.

Qua đó, các đơn vị đa dạng hoá các hình thức trang trí không gian bên ngoài và bên trong mang đậm phong cách Tết cổ truyền, tổ chức các hoạt động giao lưu văn hoá, các trò chơi dân gian nhằm phục vụ nhu cầu giải trí, tìm hiểu, trải nghiệm văn hoá Huế cho du khách trong không khí đón xuân của vùng đất cố đô, đáp ứng nhu cầu của du khách.