Giải quyết thách thức phát triển bền vững trước xu hướng đô thị hóa

(VTC News) -

Mới đây, tại TP.HCM, Diễn đàn Phát triển Bền vững Ngành Xây dựng Việt Nam (VSCF) năm 2025 diễn ra với chủ đề đề “Hội tụ và hợp tác để thúc đẩy xây dựng bền vững tại Việt Nam”.

Diễn đàn gồm nhiều tên tuổi quen thuộc của ngành xây dựng Việt Nam, bên cạnh sự góp mặt của các cơ quan như Bộ Xây dựng, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, UBND TP.HCM, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI)… và gần 400 đại biểu là các doanh nghiệp, tổ chức, hiệp hội trong nước và quốc tế.

Giải thưởng Doanh nghiệp tiên phong phát triển bền vững ngành xây dựng Việt Nam.

Tại diễn đàn, nhiều nội dung đã được thảo luận, như xu hướng đô thị hóa và cách giải quyết các bài toán phát triển nóng. Đáng chú ý, các bài tham luận hướng tới giải pháp biến đô thị hóa thành bước ngoặt chuyển đổi xây dựng xanh với hệ sinh thái vật liệu nhẹ, low-carbon.

Việt Nam đang bước vào giai đoạn đô thị hóa nhanh với tỷ lệ đô thị hóa ước đạt 44,3%, đặt ra nhu cầu lớn về phát triển hạ tầng giao thông, logistics, các công trình kỹ thuật quy mô hơn. Ngoài việc tạo ra dư địa tăng trưởng đáng kể cho ngành xây dựng, quá trình phát triển hạ tầng cũng có không ít thách thức về phát triển bền vững, sử dụng hiệu quả tài nguyên và kiểm soát phát thải trước bối cảnh Việt Nam cam kết Net Zero 2050.

Phát biểu tại Diễn đàn, ông Bùi Xuân Cường, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM nhận định, nếu không thay đổi mô hình phát triển, ngành xây dựng sẽ trở thành “điểm nghẽn” trong nỗ lực giảm phát thải và thích ứng với biến đổi khí hậu.

“Việc thúc đẩy công trình xanh, vật liệu xây dựng thân thiện môi trường và tiết kiệm năng lượng sẽ quyết định chất lượng tăng trưởng dài hạn của nền kinh tế”, lãnh đạo UBND TP.HCM khẳng định.

Trong khi đó, ông Đinh Ngọc Tuấn, Phó Cục trưởng Cục Biến đổi khí hậu (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) cho biết ngành xây dựng Việt Nam đang chịu sức ép kép từ hàng rào kỹ thuật mới trong thương mại và đầu tư quốc tế và từ chính điều kiện nội tại của Việt Nam. Điều này đòi hỏi ngành xây dựng không chỉ giảm phát thải, mà còn phải nâng cao khả năng thích ứng của hạ tầng đô thị trước các hiện tượng thời tiết cực đoan và nước biển dâng.

Ông Nguyễn Trường Hải, Tổng Giám đốc Saint-Gobain Việt Nam đã trình bày về giải pháp của doanh nghiệp xây dựng. Theo đó, việc đưa vào thị trường hệ sinh thái giải pháp vật liệu nhẹ, hiệu suất cao cho đa dạng các loại hình dự án, từ dân dụng đến hạ tầng giao thông, công trình ngầm và kỹ thuật phức tạp sẽ là bước đi của doanh nghiệp trong việc đồng hành cùng chính quyền và người dân xây dựng hạ tầng quy mô lớn mà vẫn kiểm soát phát thải carbon.

Cụ thể, doanh nghiệp của ông Hải hướng đến xây dựng mô hình nhà máy trung hòa carbon tại Việt Nam và khu vực Đông Nam Á. Nhà máy Saint-Gobain tại Quảng Trị hiện đã ứng dụng thành công nhiên liệu sinh khối (Biomass) vào sản xuất tấm xi măng xanh DURAflex® Low Carbon, giúp giảm 74% phát thải CO₂ trên mỗi m² sản phẩm.

ông Nguyễn Trường Hải, Tổng Giám đốc Saint-Gobain Việt Nam.

Ông Nguyễn Trường Hải nhận định: “Vật liệu nhẹ, hiệu suất cao và low-carbon không phải là giải pháp cộng thêm, mà là nền tảng quan trọng để ngành xây dựng Việt Nam kiến tạo hệ thống hạ tầng bền vững, từ đó đáp ứng yêu cầu tăng trưởng và tiến bước vững chắc trên lộ trình Net Zero 2050”.

Để đạt được mục tiêu đề ra, Saint-Gobain Việt Nam ký kết thỏa thuận với Trường Đại học Bách khoa - Đại học Quốc gia TP.HCM ngay tại sự kiện, nhằm kết nối lý thuyết (học thuật) với ứng dụng (thực tiễn), hướng đến mục tiêu phát triển nguồn nhân lực, sẵn sàng đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của các dự án hạ tầng hiện đại, công trình kỹ thuật phức tạp của ngành xây dựng Việt Nam.

Tầm nhìn tương lai, Saint-Gobain cam kết đồng hành cùng Chính phủ và các bên liên quan kiểm soát phát thải carbon ngay từ vật liệu, với mục tiêu giảm 33% lượng phát thải CO₂ phạm vi 1 và 2 vào năm 2030, hướng tới trung hòa carbon toàn bộ chuỗi vận hành vào năm 2050.