Giải mã sức hút của quỹ dinh thự triền đồi hướng vịnh tại Vịnh Mây

(VTC News) -

Từ cảm hứng Malibu Hills đến địa thế riêng của dãy Hải Vân

Trên thị trường bất động sản nghỉ dưỡng siêu sang toàn cầu, khái niệm về một vị trí đắc địa đã vượt ra khỏi ranh giới khoảng cách tới mép nước. Từ Malibu Hills, Beverly Hills (Mỹ) đến những sườn đồi duyên hải Địa Trung Hải, giới thượng lưu ngày càng dịch chuyển lên cao để tìm kiếm trường nhìn rộng mở, bầu không khí tinh khiết và khoảng riêng tư tách biệt tự nhiên.

Tọa lạc tại dải đất “Thiên hạ đệ nhất hùng quan”, khu Vịnh Mây thuộc đại đô thị Vinhomes Hải Vân Bay (Đà Nẵng) đang định hình một chuẩn mực sống như thế khi đưa chất sống phóng khoáng cùng tầm nhìn ôm trọn vịnh biển và núi rừng vào từng dinh thự trên triền Hải Vân.

Khu Vịnh Mây trải dài trên triền núi, sở hữu kiến trúc hiện đại lấy với tầm view khoáng đạt hướng ra biển Đông.

Sự đắt giá của Vịnh Mây không nằm ở việc sao chép một biểu tượng quốc tế, mà ở cách kiến trúc hiện đại nhiệt đới được đặt nương theo nếp gấp địa hình tự nhiên của dãy Hải Vân. Trải dài từ độ cao 4,8 m đến 187,5 m so với mực nước biển, từng dãy biệt thự được thiết kế giật cấp mềm mại, tạo ra hai dải cao độ và bốn tầng cảnh quan độc nhất vô nhị.

Ở đây, độ cao giải quyết bài toán cốt lõi của giới tinh hoa: sự riêng tư tuyệt đối. Nhờ thiết kế nương theo thế núi, ánh nhìn từ căn nhà này không chạm vào hiên nhà khác, mỗi chủ nhân đều sở hữu một khung cảnh khoáng đạt riêng biệt nơi mây trời, rừng nguyên sinh và sóng biển Đông cùng hiện diện ngay bên khung cửa.

Để tối ưu hóa trải nghiệm, Vịnh Mây phân tách thành 2 bộ sưu tập đặc quyền. Bayfront Collection tọa lạc ở cao độ thấp hơn, tiếp cận nhanh chuỗi tiện ích ven bờ, mở ra tầm nhìn trực diện và khoáng đạt ra toàn cảnh mặt vịnh. Trong khi đó, Hilltop Collection ngự trị trên các cao độ đồi cao, tách biệt khỏi nhịp sống bên dưới để giữ trọn sự tĩnh lặng tuyệt đối, đại diện hoàn hảo cho tinh thần dinh thự nghỉ dưỡng triền đồi.

Đặc biệt, 100% dinh thự tại Vịnh Mây đều sở hữu sân vườn riêng biệt nương theo cao độ tự nhiên. Đây là tiêu chuẩn thiết kế vô cùng hiếm hoi, biến mỗi tư gia thành một “ốc đảo” độc bản.

Quỹ đất triền núi hữu hạn giao hòa cùng đặc quyền tiện ích thượng lưu

Tương xứng với vị thế trên cao, hệ thống tiện ích tại Vịnh Mây được “may đo” cho một cộng đồng chủ nhân giới hạn theo hướng phục vụ nhịp sống nghỉ dưỡng.

Tổ hợp Oceania Clubhouse rộng 6.500 m² mang đến không gian ẩm thực và giải trí sang trọng, sở hữu tầm nhìn vô cực ôm trọn biển trời, cùng điểm nhấn bể bơi phong cách resort. Malibu Wellness Hub quy mô 1,6 ha là tâm điểm chăm sóc sức khỏe thượng lưu với spa suối khoáng trị liệu chuyên sâu, fitness club, phòng golf 3D và sky lounge.

Đặc biệt, sự hiện diện của phòng khám Vinmec 5 sao ngay trong nội khu mang đến sự an tâm tuyệt đối về sức khỏe mà cư dân không cần rời bước khỏi đô thị. Trong khi đó, Công viên Palm Garden rộng 6.200 m² đem lại không gian rèn luyện, dạo bộ và sum vầy, BBQ ngoài trời rợp bóng cây xanh cho gia đình đa thế hệ.

Với cách tổ chức này, thiên nhiên và cao độ đảm nhiệm vai trò tạo khoảng riêng, còn tiện ích hỗ trợ những khoảnh khắc nghỉ ngơi, vận động và kết nối. Vịnh Mây vì vậy không cần dựa vào mật độ hoạt động dày đặc để tạo sức hút. Điểm nhấn nằm ở quyền được lựa chọn nhịp sống chậm hơn trong một quần thể vẫn đủ tiện nghi.

Sự riêng tư của Vịnh Mây không chỉ đến từ độ cao. Mô hình quần thể biệt thự khép kín, cách phân bổ tiện ích và lớp cảnh quan bao quanh cùng góp phần tạo khoảng đệm giữa các dãy nhà. Ở quy mô toàn dự án, Vinhomes Hải Vân Bay quy hoạch hơn 100 công viên cây xanh, suối cảnh quan và hồ nước với tổng diện tích lên tới 290 ha, tạo nền cảnh quan chung cho cả bốn khu.

Thiết kế kiến trúc hiện đại nhiệt đới nương theo cao độ tự nhiên, bảo toàn khoảng đệm xanh giữa các dãy biệt thự khép kín tại Vịnh Mây.

Dù ẩn mình giữa thiên nhiên hoang sơ, Vịnh Mây vẫn nằm tại tâm điểm kết nối giao thương đang chuyển mình mạnh mẽ. Cư dân chỉ mất 10-15 phút để di chuyển vào trung tâm Đà Nẵng, 20 phút tới sân bay quốc tế, từ đó dễ dàng cân bằng giữa công việc và những kỳ nghỉ dưỡng dài bất tận.

Đặc biệt, khác biệt nổi bật của Vịnh Mây so với các dòng bất động sản nghỉ dưỡng có thời hạn 50 năm trên thị trường chính là pháp lý sở hữu lâu dài trên quỹ đất triền đồi hướng biển quý hiếm. Một khi từng vị trí giật cấp đã được xác lập theo địa hình tự nhiên, khả năng kiến tạo một tọa độ tương tự với tầm nhìn ôm trọn vịnh - biển - núi - suối gần như không thể tái lập.

Hội tụ trọn vẹn cao độ sống độc bản, ngôn ngữ kiến trúc hòa cùng thiên nhiên và giá trị truyền đời bền vững, Vịnh Mây không đơn thuần là nơi tận hưởng kỳ nghỉ, mà là một gia sản giới hạn phản chiếu trọn vẹn tầm vóc của những chủ nhân tiên phong.