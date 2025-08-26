Giải mã sức hút của Mưa đỏ - phim chiến tranh Việt gây sốt với doanh thu trăm tỷ

(VTC News) -

Mưa đỏ là bộ phim điện ảnh với kịch bản dựa trên tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Chu Lai. Bộ phim xoay quanh bối cảnh thành cổ Quảng Trị năm 1972 với thời điểm khốc liệt nhất: 81 ngày đêm “đỏ lửa” nơi hàng nghìn thanh niên, sinh viên tuổi đôi mươi đã cống hiến cả tuổi xuân và máu xương để bảo vệ Tổ quốc.

81 ngày đêm ấy đi vào lịch sử vẻ vang của dân tộc, là minh chứng cho khát vọng độc lập, tự do, thống nhất đất nước của dân tộc Việt Nam trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Trận chiến khốc liệt tại Thành cổ góp phần quan trọng, tạo ra bước ngoặt trên bàn đàm phán Hội nghị Paris, mở đường cho đại thắng mùa Xuân 1975, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Ra mắt vào cuối tháng 8/2025, Mưa đỏ nhanh chóng trở thành “cơn sốt” trên khắp các phòng vé Việt. Không khó để nhận ra bộ phim này có nhiều suất chiếu nhất, nhưng suất chiếu ở mọi hệ thống rạp phim đều "kín ghế". Tính trung bình mỗi ngày Mưa đỏ đạt hơn 4.600 suất chiếu trên toàn quốc.

Trên các nền tảng mạng xã hội, Mưa đỏ cùng những thông tin về quá trình sản xuất phim, về các diễn viên của phim cũng được phủ sóng rộng khắp.

Sức hút của phim được thể hiện rõ nhất thông qua doanh thu ấn tượng. Chỉ trong 3 ngày đầu công chiếu, Mưa đỏ thu về hơn 100 tỷ đồng. Đây là con số cực kỳ đáng nể đối với dòng phim chiến tranh, cách mạng. Đơn cử, tác phẩm Địa đạo ra mắt hồi đầu năm 2025 được đánh giá là có mức doanh thu kỷ lục của dòng phim chiến tranh, cách mạng nhưng cũng phải gần 1 tuần mới có doanh thu ở mức 100 tỷ đồng.

Sức hút từ Mưa đỏ thực chất không khó để lý giải. Đầu tiên, bộ phim được công chiếu đúng thời điểm toàn dân tộc đang hướng về ngày lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9 với tinh thần tự hào, biết ơn những hy sinh của cha ông. Trong bối cảnh đó, với cốt truyện được xây dựng dựa trên nền tảng là sự kiện có thật về cuộc chiến tại thành cổ Quảng Trị, Mưa đỏ dễ dàng nhận được sự quan tâm, ủng hộ từ khán giả.

Tuy nhiên, thành công của Mưa đỏ không phải chỉ đến từ “trend yêu nước” đơn thuần. Trái lại, thời điểm ra mắt phim khá thuận lợi nhưng cũng chỉ là điểm cộng nhỏ tạo nên độ hot của Mưa đỏ.

Với các khán giả đã xem Mưa đỏ, chắc chắn sẽ thích thú với bối cảnh phim được đầu tư mạnh mẽ, các phân cảnh thể hiện sự khốc liệt của chiến tranh được dàn dựng công phu và chân thực. Nhờ đó, bộ phim sẽ giúp khán giả hình dung được không khí của cuộc chiến khốc liệt mà cha ông đã trải qua.

Nhận xét về độ chỉn chu, sự đầu tư mạnh tay cho phim và chất lượng bối cảnh, hình ảnh của phim, đạo diễn Bùi Thạc Chuyên (đạo diễn phim Địa đạo) chia sẻ: “Mưa đỏ dựng lại những thước phim rất xúc động. Bộ phim vừa rồi của tôi so với phim này về mặt quy mô và độ khó, thì phim này khó hơn rất nhiều. Mọi người đã thành công trong việc tái hiện lại khoảng thời gian lịch sử vô cùng bi tráng của dân tộc".

Cùng ý kiến với đạo diễn Bùi Thạc Chuyên, đạo diễn, NSND Đặng Nhật Minh cho biết, ông cảm thấy rất khâm phục đoàn phim Mưa đỏ và mừng cho điện ảnh Việt Nam vì có tác phẩm tốt như vậy. Nam đạo diễn nhấn mạnh: "Tất cả bộ phận hóa trang, đạo cụ, quay phim, dựng cảnh… phối hợp nhịp nhàng và rất chuyên nghiệp. Quay phim xuất sắc. Đạo diễn quá giỏi”.

NSƯT, đạo diễn Bùi Trung Hải nhận định: “Tôi nghĩ đây là bộ phim tốt, làm rất công phu. Phim diễn tả thành công không khí của cuộc chiến ở thành cổ Quảng Trị, đề cập trực tiếp tới những hi sinh, tổn thất của các chiến sĩ trong trận chiến, giúp khán giả nhìn được quy mô của trận chiến”.

Ngoài ra, phim có nhiều tình tiết gợi nên ký ức, xúc cảm của người xem.

Cốt truyện tuy không có những tình tiết quá mới hay gay cấn nhưng lại chính là điểm nhấn giúp Mưa đỏ chạm tới cảm xúc của khán giả. Phim kể về những hy sinh, gian khổ của các chiến sĩ tiểu đội K3 Tam Sơn, đó là những chàng trai trẻ đến từ khắp mọi miền đất nước với một lý tưởng chung: K3 Tam Sơn còn, thành cổ còn!

Họ là những người con, người chồng, người cha rất gần gũi với từng khán giả. Trong số diễn viên tham gia phim và khán giả theo dõi bộ phim, có không ít người là thân nhân của các chiến sĩ, liệt sĩ từng góp mặt trong trận chiến thành cổ Quảng Trị năm nào. Vậy nên, bất cứ chi tiết nào, nhân vật nào của Mưa đỏ cũng có thể gợi nên ký ức, xúc cảm của người xem.

Nhận xét về cấu trúc kịch bản và góc nhìn của đạo diễn, NSƯT Bùi Trung Hải khẳng định: “Cấu trúc kịch bản và góc nhìn của phim Mưa đỏ rất chặt chẽ, phù hợp với thời cuộc. Phim không bị nặng về yếu tố tuyên truyền, “một chiều” mà trái lại cũng đề cập đến những tổn thất của quân địch, có những góc nhìn rất đa chiều và nhân văn về phe đối lập".

Về sức hút của Mưa đỏ với công chúng, NSƯT, đạo diễn Bùi Trung Hải cho hay: “Trong thời điểm hiện tại, khán giả đang thiếu những sản phẩm nghệ thuật mang tới xúc cảm mạnh mẽ. Với bối cảnh khốc liệt, sự dàn dựng chỉn chu, kịch bản chặt chẽ, Mưa đỏ đã đáp ứng được nhu cầu cảm xúc của khán giả.

Không chỉ thế, Mưa đỏ còn có lợi thế vì bộ phim ra mắt trong thời điểm toàn dân đang hướng về ngày kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9. Đây là lúc người ta khát khao được nhìn lại, được tri ân các thế hệ đi trước để đất nước có được hòa bình, thịnh vượng hôm nay”.

Rõ ràng, từ sự đầu tư, kịch bản cho tới diễn xuất, Mưa đỏ là bộ phim chỉn chu, có chất lượng tốt, lại được ra mắt khán giả vào đúng thời điểm. Đó chính là tổng hòa những điều kiện để bộ phim nhận về nhiều đánh giá tích cực và chân thành từ khán giả, tạo nên hiệu ứng truyền miệng, khiến phim càng thêm có lợi về mặt truyền thông và dễ dàng giành lấy vị trí top đầu trong thị trường phim chiếu rạp hiện tại.

Từ nhận xét của giới chuyên môn, từ phản hồi tích cực của khán giả, Mưa đỏ xứng đáng được xem là tín hiệu đáng mừng của phim Việt, đặc biệt là dòng phim chiến tranh, cách mạng.