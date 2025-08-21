Vẻ gợi cảm khác hẳn trên phim của bóng hồng duy nhất trong 'Mưa đỏ'

Bộ phim "Mưa đỏ" của đạo diễn Đặng Thái Huyền, kịch bản của nhà văn Chu Lai đang là dự án nhận được chú ý khi khắc họa trận chiến 81 ngày đêm ở thành cổ Quảng Trị năm 1972. Phim quy tụ nhiều gương mặt diễn viên trẻ, trong đó Lê Hạ Anh được chú ý hơn cả khi là bóng hồng duy nhất của bộ phim.