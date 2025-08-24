Phim 'Mưa đỏ' thu hơn 100 tỷ đồng sau ba ngày

(VTC News) -

Tối 24/8, theo Box Office Vietnam, Mưa đỏ vượt mốc 100 tỷ đồng doanh thu, hút 1 triệu khán giả đến rạp. Riêng ngày 24/8, phim thu về hơn 32 tỷ đồng. Hiệu ứng truyền miệng tích cực giúp Mưa đỏ đạt hơn 4.600 suất chiếu/ngày trên toàn quốc.

Phim ''Mưa đỏ'' thu hơn 100 tỷ đồng sau 3 ngày công chiếu.

Sức nóng của Mưa đỏ lan tỏa mạnh mẽ trên mạng xã hội. Tên bộ phim liên tục trở thành từ khóa thịnh hành, nhiều đoạn trích trong rạp được đăng tải trên TikTok, thu hút hàng triệu lượt xem. Tuy nhiên, tình trạng quay lén này khiến ê-kíp bức xúc.

Đạo diễn Đặng Thái Huyền chia sẻ: “81 ngày đêm lăn lộn, tận hiến. Cả máu, mồ hôi, nước mắt đã đổ trên phim trường. Xin khán giả đừng spoil nội dung, chụp rồi quay những cảnh quan trọng tung lên mạng tiết lộ hết nội dung phim. Mọi người hãy yêu thương, trân trọng công sức của ê-kíp. Xin dừng việc đó lại. Làm ơn hãy cho chúng tôi thêm động lực muốn tận hiến ở những sản phẩm sau”.

Diễn viên Đỗ Nhật Hoàng – thủ vai chính Cường – cũng khẩn thiết kêu gọi: “Việc quay lén không chỉ phá hỏng trải nghiệm của khán giả chưa xem, mà còn ảnh hưởng đến hàng nghìn con người đã đổ mồ hôi trên phim trường. Tôi mong mọi người hãy giữ trọn cảm xúc cho những ai lần đầu bước vào rạp”.

Mưa đỏ dựa trên tác phẩm cùng tên của nhà văn Chu Lai, được đạo diễn Đặng Thái Huyền dàn dựng, lấy bối cảnh mùa hè đỏ lửa năm 1972. Khi quân giải phóng giành lại Quảng Trị, Mỹ cùng quân lực Việt Nam Cộng hòa mở cuộc phản công dữ dội nhằm tái chiếm thành cổ, với mục tiêu giành lợi thế trên bàn đàm phán.

Teaser bộ phim "Mưa đỏ".

Câu chuyện xoay quanh Cường (Đỗ Nhật Hoàng) – chàng sinh viên Nhạc viện từ bỏ cơ hội du học để nhập ngũ. Cường chiến đấu bên tiểu đội gồm Tạ, Bình, Tú, Hải, Sen – những người lính đến từ nhiều miền quê, mang trong mình tính cách khác biệt nhưng cùng lý tưởng hòa bình.

Từng trận chiến khiến quân số dần hao hụt, để lại những thước phim ám ảnh: hình ảnh người lính bị vùi trong đất, thân thể không còn nguyên vẹn, hay cảnh vượt sông khiến khán giả rơi nước mắt. Hình tượng "mưa đỏ" ẩn dụ về những mất mát, hy sinh của thế hệ thanh niên yêu quê hương, đất nước như máu thịt.

Mưa đỏ ghi điểm nhờ bối cảnh phim trường rộng 50 ha, dàn dựng công phu, kỹ xảo chân thực, cùng diễn xuất cảm xúc của dàn diễn viên trẻ. Khi dàn dựng, ê-kíp giữ tinh thần anh hùng của tiểu thuyết gốc nhưng tiết chế chất văn học, đưa yếu tố thực chiến vào nhiều hơn.