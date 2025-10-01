Giải bóng đá nữ VĐQG 2025: Hà Nội mất ngôi đầu bảng

(VTC News) -

Trận đấu muộn nhất của lượt 7 là cuộc đọ sức giữa Hà Nội và Thái Nguyên T&T. Ra sân với đội hình mạnh nhất, Hà Nội mong muốn giành chiến thắng để duy trì ngôi đầu bảng. Trong khi đó, Thái Nguyên T&T cần 3 điểm để có thể bám đuổi nhóm tranh huy chương. Trận đấu diễn ra hấp dẫn trong hiệp 1 nhưng không có bàn thắng nào được ghi.

Sang hiệp 2, khoảnh khắc tỏa sáng của những ngôi sao đã làm nên khác biệt. Phút 58, Mỹ Anh căng ngang rất hay để Nguyễn Thị Bích Thùy dứt điểm cận thành mở tỉ số trận đấu cho Thái Nguyên T&T. Thời gian còn lại của trận đấu, Hà Nội đẩy cao đội hình tìm bàn gỡ nhưng không hiệu quả. Họ đành chấp nhận thua 0-1 và mất ngôi đầu vào tay TP.Hồ Chí Minh I.

Hà Nội (áo hồng) đánh mất ngôi đầu bảng.

Ở trận đấu còn lại, Than Khoáng Sản Việt Nam (Than KSVN) không gặp nhiều khó khăn khi đụng độ TP.Hồ Chí Minh II. Phút 20, bàn thắng sớm đến khi Phạm Thị Nhâm dứt điểm chuẩn xác mở tỉ số trận đấu cho Than KSVN.

Đây cũng là sự mở đầu cho ngày thi đấu thành công của đội bóng vùng mỏ. Nguyễn Thị Vạn nhân đôi cách biệt ở phút 34 trước khi Thúy Hằng nâng tỉ số lên 3-0. Trước khi hiệp 1 kết thúc, Hải Yến lập công giúp Than KSVN dẫn 4-0. Sang hiệp 2, không có thêm bàn thắng nào được ghi và 3 điểm thuộc về Than KSVN.

Lượt 7 chứng kiến cuộc đọ sức giữa Phong Phú Hà Nam và TP.Hồ Chí Minh I. Cô trò HLV Nguyễn Thị Khánh Thu tỏ ra rất quyết tâm bởi họ chưa có được trận thắng nào kể từ đầu giải. Dù vậy, Phong Phú Hà Nam vẫn phải duy trì thế trận phòng ngự chắc chắn trước TP.Hồ Chí Minh I rất mạnh ở mặt trận tấn công. Công bằng mà nói, TP.Hồ Chí Minh I gặp rất nhiều khó khăn trước đối thủ của mình. Phong Phú Hà Nam có một trận đấu hay.

Tuy không sở hữu nhiều cơ hội nguy hiểm nhưng họ xứng đáng có được thành quả. Đáng tiếc, khoảnh khắc mất tập trung ở cuối trận đấu khiến đại diện phía Bắc phải trả giá. Phút 88, từ quả tạt bên phía cánh phải của đồng đội, Hoài Lương tranh chấp bóng cùng thủ thành Lê Thị Thu, K’Thủa tận dụng cơ hội dứt điểm vào lưới trống ấn định chiến thắng 1-0 cho TP.Hồ Chí Minh I.