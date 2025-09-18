Giải nữ VĐQG 2026: Đội của Huỳnh Như thua trận đầu tiên

(VTC News) -

Tâm điểm của lượt 4 là cuộc đọ sức giữa Than KSVN và TP.HCM I. Bằng chiến thuật hợp lý của mình, HLV Đoàn Minh Hải giúp học trò có được trận đấu ấn tượng. Phút 18, Nguyễn Thị Vạn có đường chuyền rất hay để Trúc Hương thoát xuống dứt điểm tung lưới TP.HCM I mở tỉ số trận đấu.

Sang hiệp 2, TP.HCM I rất cố gắng để tìm kiếm bàn gỡ. Ngược lại, Than KSVN lùi sâu phòng ngự chắc chắn và có không ít pha phản công ấn tượng. Đội bóng vùng mỏ giữ vững thành quả cho đến khi trận đấu kết thúc.

Than KSVN đánh bại TP.HCM I.

Thi đấu chưa thật ấn tượng trong các lượt trận đầu tiên, Thái Nguyên T&T đặt mục tiêu chiến thắng trước Phong Phú Hà Nam để bám đuổi nhóm đầu bảng. Sau tiếng còi khai cuộc, các học trò của HLV Văn Thị Thanh lập tức đẩy cao đội hình tấn công. Dàn cầu thủ chất lượng giúp họ nhanh chóng tạo ra khác biệt.

Phút 35, tuyển thủ quốc gia Ngọc Minh Chuyên ghi bàn thắng mở tỉ số trận đấu bằng pha dứt điểm chuẩn xác. Bàn thắng này mở ra thế trận dễ chơi hơn cho Thái Nguyên T&T. Ngược lại, Phong Phú Hà Nam buộc phải tấn công nhưng lại thiếu đi sự hiệu quả. Lợi thế cho đội bóng xứ chè được giữ vững đến hết hiệp 1.

Bước sang hiệp 2, Phong Phú Hà Nam chơi tốt hơn và nỗ lực không biết mệt mỏi của họ được đền đáp. Phút 83, Lan Anh có bàn thắng gỡ hòa 1-1 cho Phong Phú Hà Nam. Nhưng chỉ 1 phút sau, Lò Thị Hoài bất ngờ lập công giúp Thái Nguyên T&T tái lập thế dẫn trước. Chung cuộc, Thái Nguyên T&T thắng Phong Phú Hà Nam với tỉ số 2-1.