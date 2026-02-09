Giá xăng dầu hôm nay 9/2: Ổn định phiên đầu tuần

(VTC News) -

Giá dầu thế giới

Giá dầu hôm nay ổn định phiên đầu tuần. Tuy nhiên, tuần qua, giá dầu tăng nhẹ khi thị trường đánh giá các cuộc đàm phán Mỹ - Iran chưa đủ để làm dịu rủi ro căng thẳng.

Theo hãng tin Reuters, các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran được tiến hành theo hình thức trung gian của Oman nhằm tìm cách vượt qua những bất đồng sâu sắc liên quan đến chương trình hạt nhân của Tehran.

Đài truyền hình nhà nước Iran đưa tin vào cuối buổi chiều 6/2 rằng cuộc đàm phán với Mỹ đã kết thúc. Ngoại trưởng Iran cho biết các nhà đàm phán sẽ quay trở về Thủ đô nước mình để tham vấn và các cuộc đàm phán khác sẽ tiếp tục.

Giá dầu thế giới hôm nay ổn định. (Ảnh minh họa: Reuters).

Bất kỳ sự leo thang căng thẳng nào giữa Mỹ và Iran cũng có thể làm gián đoạn dòng chảy dầu mỏ, do khoảng 1/5 tổng lượng tiêu thụ dầu toàn cầu đi qua eo biển Hormuz, nằm giữa Oman và Iran. Các thành viên của OPEC như: Saudi Arabia, Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE), Kuwait, Iraq cũng như Iran đều xuất khẩu phần lớn dầu thô của họ qua eo biển này. Nếu nguy cơ xung đột trong khu vực giảm bớt, giá dầu nhiều khả năng sẽ giảm.

Giá dầu thế giới tuần qua ghi nhận biến động mạnh với 3 phiên tăng và 2 phiên giảm khi thị trường liên tục cân nhắc giữa nguy cơ gián đoạn nguồn cung từ các điểm nóng địa chính trị và triển vọng dư thừa nguồn cung toàn cầu trong năm nay.

Giá xăng dầu trong nước

Tại kỳ điều hành chiều 5/2, giá xăng E5 RON92 tăng 100 đồng/lít, không cao hơn 18.439 đồng/lít. Giá xăng RON95 tăng 35 đồng/lít, không cao hơn 18.880 đồng/lít.

Giá dầu diesel tăng 280 đồng/lít, không cao hơn 18.453 đồng/lít. Giá dầu hỏa tăng 214 đồng/lít, không cao hơn 18.390 đồng/lít, dầu mazut tăng 517 đồng/kg, không cao hơn 15.150 đồng/kg.

Từ đầu năm 2026 đến nay, giá xăng trong nước đã trải qua 5 lần điều chỉnh, trong đó 2 phiên giảm, 3 phiên tăng.