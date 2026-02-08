Giá xăng dầu hôm nay 8/2: Hồi phục nhẹ sau một tuần suy giảm

(VTC News) -

Giá dầu thế giới

Giá dầu tăng nhẹ khi giới giao dịch lo ngại rằng các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran không làm giảm rủi ro xảy ra xung đột quân sự giữa hai nước.

Theo hãng tin Reuters, các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran được tiến hành theo hình thức trung gian của Oman nhằm tìm cách vượt qua những bất đồng sâu sắc liên quan đến chương trình hạt nhân của Tehran.

Đài truyền hình nhà nước Iran đưa tin vào cuối buổi chiều 6/2 rằng cuộc đàm phán với Mỹ đã kết thúc. Ngoại trưởng Iran cho biết các nhà đàm phán sẽ quay trở về Thủ đô nước mình để tham vấn và các cuộc đàm phán khác sẽ tiếp tục.

Bất kỳ sự leo thang căng thẳng nào giữa Mỹ và Iran cũng có thể làm gián đoạn dòng chảy dầu mỏ, do khoảng 1/5 tổng lượng tiêu thụ dầu toàn cầu đi qua eo biển Hormuz, nằm giữa Oman và Iran.

Các thành viên của OPEC như Saudi Arabia, Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE), Kuwait, Iraq cũng như Iran đều xuất khẩu phần lớn dầu thô của họ qua eo biển này. Nếu nguy cơ xung đột trong khu vực giảm bớt, giá dầu nhiều khả năng sẽ giảm.

Giá dầu hồi phục nhẹ. (Ảnh: Whichcar).

Reuters đưa tin, lượng dầu Kazakhstan xuất khẩu trong tháng này qua tuyến đường chính đi qua Nga có thể giảm tới 35%, trong khi mỏ dầu lớn Tengiz đang từng bước phục hồi sau vụ cháy tại một cơ sở phát điện hồi tháng 1/2026.

Tính chung cả tuần, giá dầu giảm do chịu áp lực từ việc thị trường bán tháo mạnh và lo ngại nguồn cung dầu vẫn dư thừa.

Ngày 5/2, Saudi Arabia đã quyết định giảm giá loại dầu thô hàng đầu Arab Light giao tháng 3/2026 bán cho khách hàng châu Á, xuống mức thấp nhất trong khoảng 5 năm qua, đánh dấu tháng thứ tư liên tiếp nước này giảm giá.

Giá xăng dầu trong nước

Tại kỳ điều hành chiều 5/2, giá xăng E5 RON92 tăng 100 đồng/lít, không cao hơn 18.439 đồng/lít. Giá xăng RON95 tăng 35 đồng/lít, không cao hơn 18.880 đồng/lít.

Giá dầu diesel tăng 280 đồng/lít, không cao hơn 18.453 đồng/lít. Giá dầu hỏa tăng 214 đồng/lít, không cao hơn 18.390 đồng/lít, dầu mazut tăng 517 đồng/kg, không cao hơn 15.150 đồng/kg.

Từ đầu năm 2026 đến nay, giá xăng trong nước đã trải qua 5 lần điều chỉnh, trong đó 2 phiên giảm, 3 phiên tăng.