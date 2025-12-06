Giá xăng dầu hôm nay 6/12: Tăng mạnh phiên cuối tuần

(VTC News) -

Giá dầu thế giới

Giá dầu thế giới hôm nay tiếp tục tăng và tăng lên mức cao nhất trong hai tuần nhờ kỳ vọng Fed sớm hạ lãi suất và lo ngại bất ổn địa chính trị làm gián đoạn nguồn cung.

Theo Reuters, giá dầu tăng khoảng 1% trong phiên giao dịch hôm nay, lên mức cao nhất trong hai tuần nhờ kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ hạ lãi suất vào tuần tới, qua đó hỗ trợ tăng trưởng kinh tế và nhu cầu năng lượng, cùng với những bất ổn địa chính trị có nguy cơ làm gián đoạn nguồn cung từ Nga và Venezuela. Diễn biến này đưa cả hai loại dầu chuẩn tiến tới mức đóng cửa cao nhất kể từ ngày 18/11, với Brent tăng khoảng 1% và WTI tăng 3% trong tuần, đánh dấu tuần tăng thứ hai liên tiếp.

Nhà đầu tư theo dõi kỹ báo cáo lạm phát của Mỹ được công bố sau thời gian trì hoãn. Chỉ số giá tiêu dùng cá nhân (PCE) lõi trong tháng 9 tăng 2,8% so với cùng kỳ, thấp hơn so với dự báo 2,9% của giới phân tích. Theo công cụ FedWatch của CME Group, thị trường đang định giá 87% khả năng Fed sẽ giảm 25 điểm cơ bản tại cuộc họp ngày 9 - 10/12.

Bên cạnh đó, các tín hiệu hạ nhiệt căng thẳng thương mại Mỹ - Trung cũng hỗ trợ tâm lý thị trường. Phó Thủ tướng Trung Quốc Hà Lập Phong đã có cuộc trao đổi trực tuyến “sâu rộng và mang tính xây dựng” với Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent và Đại diện Thương mại Mỹ Jamieson Greer, theo Tân Hoa xã. Giới phân tích nhận định mọi bước tiến trong quan hệ hai nền kinh tế lớn nhất thế giới đều có thể thúc đẩy tăng trưởng và nhu cầu năng lượng toàn cầu.

Trên phương diện nguồn cung, nhà đầu tư đặc biệt chú ý đến những diễn biến tại Nga và Venezuela, hai thành viên OPEC+ đang chịu trừng phạt. Các cuộc trao đổi giữa Washington và Moscow liên quan đến tình hình Ukraine không mang lại đột phá, qua đó góp phần nâng đỡ giá dầu. Theo chuyên gia Anh Pham (LSEG), một thỏa thuận hòa bình với Nga có thể đưa thêm dầu ra thị trường và gây sức ép giảm giá, trong khi bất kỳ leo thang địa chính trị nào cũng có thể đẩy giá tăng. Việc OPEC+ duy trì sản lượng ổn định đến đầu năm sau tiếp tục tạo nền tảng hỗ trợ.

Nhóm G7 và Liên minh châu Âu đang cân nhắc thay thế cơ chế trần giá dầu Nga bằng lệnh cấm toàn diện đối với dịch vụ hàng hải, biện pháp nhằm siết chặt nguồn thu của Moscow. Nếu các lệnh trừng phạt được nới lỏng trong tương lai, Nga - nhà sản xuất dầu lớn thứ hai thế giới có thể tăng nguồn cung ra thị trường toàn cầu.

Tại Ấn Độ, trong chuyến thăm New Delhi đầu tiên kể từ năm 2022, Tổng thống Nga Vladimir Putin cam kết cung cấp nhiên liệu ổn định cho quốc gia Nam Á. Dù thận trọng, Ấn Độ và Nga vẫn nhất trí mở rộng hợp tác thương mại và quốc phòng. Các nhà máy lọc dầu quốc doanh như Indian Oil Corp và Bharat Petroleum được cho là đã đặt hàng dầu Nga giao tháng 1 từ các nhà cung cấp không bị trừng phạt, nhờ mức chiết khấu hấp dẫn.

Cùng thời điểm, một vụ tấn công bằng máy bay không người lái của Ukraine gây cháy tại cảng Temryuk ở biển Azov - nơi tiếp nhận LPG, các sản phẩm dầu mỏ, hóa chất và nông sản làm dấy lên lo ngại về nguy cơ gián đoạn vận chuyển trong khu vực.

Thị trường cũng theo sát khả năng Mỹ tiến hành chiến dịch quân sự tại Venezuela, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Washington sẽ sớm có hành động nhằm ngăn chặn các đường dây ma túy. Theo nhận định của Rystad Energy, kịch bản này có thể đe dọa sản lượng 1,1 triệu thùng/ngày của Venezuela, phần lớn hiện đang được xuất khẩu sang Trung Quốc.

Giá xăng dầu trong nước

Tại kỳ điều hành chiều 4/12, giá xăng E5 RON92 tăng 534 đồng/lít, không cao hơn 19.822 đồng/lít. Giá xăng RON95 tăng 451 đồng/lít, không cao hơn 20.460 đồng/lít.

Ngược lại, giá dầu diesel giảm 420 đồng/lít, không cao hơn 18.380 đồng/lít. Giá dầu hỏa giảm 580 đồng/lít, không cao hơn 18.893 đồng/lít. Giá dầu mazut giảm 52 đồng/kg, không cao hơn 13.436 đồng/kg.

Từ đầu năm đến nay, giá xăng RON95 tăng 27 lần, giảm 23 lần. Giá dầu diesel có 24 lần tăng, 24 lần giảm và 1 lần giữ nguyên.