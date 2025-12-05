Giá xăng dầu hôm nay 5/12: Tiếp tục tăng

(VTC News) -

Giá dầu thế giới

Giá dầu thế giới hôm nay tăng nhẹ khi nguồn cung qua đường ống Druzhba vẫn ổn định.

Ukraine đã tấn công đường ống Druzhba tại vùng Tambov (miền trung Nga), đây là vụ tấn công thứ năm nhằm vào tuyến đường ống vận chuyển dầu Nga sang Hungary và Slovakia. Tuy nhiên, đơn vị vận hành đường ống và tập đoàn dầu khí Hungary cho biết nguồn cung vẫn diễn ra bình thường.

Giá dầu thế giới hôm nay tiếp tục tăng. (Ảnh minh hoạ).

“Chiến dịch máy bay không người lái của Ukraine nhằm vào các cơ sở lọc dầu Nga đã chuyển sang giai đoạn bền vững và được phối hợp chiến lược hơn”, công ty tư vấn Kpler nhận định trong một báo cáo.

Theo Kpler, điều này khiến công suất lọc dầu của Nga còn khoảng 5 triệu thùng/ngày trong giai đoạn tháng 9 - 11, giảm 335.000 thùng/ngày so với cùng kỳ, trong đó xăng chịu tác động mạnh nhất và sản lượng dầu diesel cũng giảm đáng kể.

Giá dầu nhận được hỗ trợ từ nhận định rằng tiến triển của kế hoạch hòa bình cho Ukraine đang chững lại, sau khi các đại diện của Tổng thống Mỹ Donald Trump kết thúc vòng đàm phán với Điện Kremlin mà không đạt đột phá nào trong việc chấm dứt xung đột.

“Chiến sự và yếu tố chính trị, trong bối cảnh tồn kho dồi dào, nguồn cung dự kiến dư thừa và chiến lược giữ thị phần của OPEC, đang giữ giá Brent trong vùng 60 - 70 USD/thùng”, các chuyên gia đánh giá.

Trước đó, kỳ vọng về một thỏa thuận hòa bình từng gây sức ép giảm giá lên thị trường, khi giới giao dịch dự đoán dầu Nga có thể trở lại trong bối cảnh nguồn cung toàn cầu vốn đã dư thừa.

Trong khi đó, tồn kho dầu thô và nhiên liệu của Mỹ tuần trước tăng do hoạt động lọc dầu nhích lên, theo Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA).

Tồn kho dầu thô tăng 574.000 thùng lên 427,5 triệu thùng trong tuần kết thúc ngày 28/11, trái với dự báo của giới phân tích trong khảo sát của Reuters về mức giảm 821.000 thùng.

Hãng xếp hạng Fitch Ratings hôm thứ Năm cũng điều chỉnh giảm giả định giá dầu giai đoạn 2025 - 2027, phản ánh tình trạng dư cung và tăng trưởng sản xuất được dự báo vượt nhu cầu.

Giá xăng dầu trong nước

Tại kỳ điều hành chiều 4/12, giá xăng E5 RON92 tăng 534 đồng/lít, không cao hơn 19.822 đồng/lít. Giá xăng RON95 tăng 451 đồng/lít, không cao hơn 20.460 đồng/lít.

Ngược lại, giá dầu diesel giảm 420 đồng/lít, không cao hơn 18.380 đồng/lít. Giá dầu hỏa giảm 580 đồng/lít, không cao hơn 18.893 đồng/lít. Giá dầu mazut giảm 52 đồng/kg, không cao hơn 13.436 đồng/kg.

Từ đầu năm đến nay, giá xăng RON95 tăng 27 lần, giảm 23 lần. Giá dầu diesel có 24 lần tăng, 24 lần giảm và 1 lần giữ nguyên.