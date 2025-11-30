Giá xăng dầu hôm nay 30/11: Thị trường lặng sóng

(VTC News) -

Giá dầu thế giới

Giá dầu thế giới giảm nhẹ chủ yếu xuất phát từ tâm lý thận trọng của thị trường trước những tín hiệu dư cung và diễn biến sắp tới của chính sách sản lượng.

Lo ngại về nguồn cung dầu toàn cầu gia tăng tiếp tục gây sức ép lên giá, khi sản lượng từ Mỹ và các nhà sản xuất ngoài OPEC+ vẫn duy trì ở mức cao, tạo nguy cơ thừa cung trong ngắn hạn.

Giá dầu thế giới hôm nay giảm nhẹ. (Ảnh minh họa)

Bên cạnh đó, giới đầu tư đang “án binh bất động” để chờ quyết định sản lượng từ cuộc họp OPEC+, khiến dòng tiền vào thị trường năng lượng giảm nhiệt và giá khó bật tăng.

Trong khi đó, một số yếu tố địa chính trị có thể hỗ trợ giá nhưng hiện chưa đủ mạnh để đảo chiều xu hướng, khiến thị trường thiên về "phòng thủ'' hơn là mua vào.

Ngoài ra, nhu cầu tiêu thụ toàn cầu phục hồi chậm cũng làm giảm kỳ vọng rằng thị trường có thể hấp thụ lượng cung hiện tại, từ đó góp phần khiến giá dầu chỉ biến động nhẹ theo hướng giảm.

Trong bối cảnh hiện nay, nhiều tổ chức phân tích lớn đang cảnh báo rằng giá dầu có thể chịu áp lực giảm trong vài tháng tới do dư cung toàn cầu có xu hướng tăng nhanh hơn nhu cầu.

U.S. Energy Information Administration (EIA) dự báo rằng giá dầu thô có thể giảm xuống dưới 60 USD/thùng vào cuối năm nay và trung bình có thể nằm gần mức khoảng 50 – 55 USD/thùng trong năm 2026 nếu đà tăng sản lượng toàn cầu tiếp tục vượt mức tăng nhu cầu.

Theo đó, nguồn cung dầu từ các quốc gia ngoài khối OPEC+ (như Mỹ, Brazil, Canada…) vẫn tăng - bất chấp việc OPEC+ có thể tạm dừng mở rộng sản lượng - khiến tổng cung dầu toàn cầu tiếp tục vượt nhu cầu.

Mặt khác, mặc dù nhu cầu toàn cầu vẫn được dự báo sẽ tăng, đặc biệt từ các nước đang phát triển, nhưng tốc độ tăng không quá mạnh để hấp thụ hết lượng dầu dư thừa

Giá xăng dầu trong nước

Tại kỳ điều hành chiều 20/11, giá xăng E5 RON92 giảm 519 đồng/lít, không cao hơn 19.228 đồng/lít. Giá xăng RON95 giảm 533 đồng/lít, không cao hơn 20.009 đồng/lít.

Giá dầu diesel giảm 1.026 đồng/lít, không cao hơn 18.800 đồng/lít. Giá dầu hỏa tăng 815 đồng/lít, không cao hơn 19.473 đồng/lít. Dầu mazut giảm 251 đồng/kg, không cao hơn 13.488 đồng/kg.

Từ đầu năm đến nay, xăng RON95 tăng 26 lần, giảm 23 lần. Dầu diesel có 24 lần tăng, 23 lần giảm và 1 lần giữ nguyên.