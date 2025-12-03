Giá xăng dầu hôm nay 3/12: Giảm nhẹ

(VTC News) -

Giá dầu thế giới

Giá dầu thế giới hôm nay giảm trong bối cảnh lo ngại rủi ro địa chính trị gia tăng, sau các vụ tấn công vào hạ tầng năng lượng Nga và căng thẳng Mỹ - Venezuela.

Giới đầu tư chuyển sự chú ý sang các cuộc đàm phán hòa bình Nga - Ukraine, khi Tổng thống Nga Vladimir Putin gặp Đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Điện Kremlin trong ngày 2/12.

“Giá dầu đang được kiềm chế bởi kỳ vọng về một bước đột phá trong đàm phán hòa bình Ukraine, điều có thể giúp dỡ bỏ các lệnh hạn chế đối với nguồn cung dầu của Nga. Tuy nhiên, kỳ vọng đó nhiều khả năng sẽ bị dập tắt và thị trường phải đối mặt với nhiều rủi ro gián đoạn hơn, khi năng lượng tiếp tục trở thành mục tiêu của cả hai bên”, ông Clayton Seigle, chuyên gia cấp cao tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS), nhận định.

Giá dầu thế giới hôm nay giảm nhẹ (Ảnh minh hoạ).

Ngoài ra, Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ bắt đầu chuyến thăm tới Ấn Độ từ ngày 4 đến ngày 5/12, với mục tiêu thúc đẩy việc bán thêm dầu mỏ, hệ thống tên lửa và máy bay chiến đấu của Nga, nhằm khôi phục các mối quan hệ năng lượng và quốc phòng đang bị ảnh hưởng bởi sức ép của Mỹ.

Những lo ngại mới nhất về dư cung - yếu tố gây áp lực lên giá, đang được cân bằng lại, bởi những lo lắng về các cuộc tấn công nhằm vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Nga cuối tuần qua, cũng như căng thẳng giữa Mỹ và Venezuela.

Bên cạnh đó, ngày 30/11, OPEC+ đã nhất trí giữ nguyên mức sản lượng dầu thô của toàn nhóm đến hết tháng 12/2026 và thông qua một cơ chế xác định năng lực sản xuất dầu tối đa của các thành viên, nhằm giữ ổn định thị trường thay cho việc giành lại thị phần.

Giá xăng dầu trong nước

Tại kỳ điều hành chiều 20/11, giá xăng E5 RON92 giảm 519 đồng/lít, không cao hơn 19.228 đồng/lít. Giá xăng RON95 giảm 533 đồng/lít, không cao hơn 20.009 đồng/lít.

Giá dầu diesel giảm 1.026 đồng/lít, không cao hơn 18.800 đồng/lít. Giá dầu hỏa tăng 815 đồng/lít, không cao hơn 19.473 đồng/lít. Dầu mazut giảm 251 đồng/kg, không cao hơn 13.488 đồng/kg.

Từ đầu năm đến nay, xăng RON95 tăng 26 lần, giảm 23 lần. Dầu diesel có 24 lần tăng, 23 lần giảm và 1 lần giữ nguyên.