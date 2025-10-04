Giá xăng dầu hôm nay 3/10: Quay đầu tăng phiên cuối tuần

(VTC News) -

Giá dầu thế giới

Giá dầu thế giới hôm nay tăng trở lại sau chuỗi 4 ngày liên tiếp đi xuống. Tính chung cả tuần, dầu Brent giảm 8,2% còn WTI giảm 7,6%.

Như vậy, cả hai loại dầu cơ bản vẫn chạm mức thấp nhất kể từ đầu tháng 6 do lo ngại dư cung trên thị trường.

“Chúng ta đang ở trạng thái chờ đợi xem OPEC+ sẽ quyết định gì vào cuối tuần”, nhà phân tích Giovanni Staunovo của UBS nhận định, cho rằng mức tăng nhẹ hôm thứ 6 chủ yếu nhờ tâm lý rủi ro tích cực.

8 thành viên OPEC+ có thể đồng ý tại cuộc họp trực tuyến chủ nhật về việc tăng sản lượng tháng 11 thêm từ 274.000 đến 411.000 thùng/ngày, tức gấp hai đến ba lần mức tăng của tháng 10, trong bối cảnh Saudi Arabia muốn giành lại thị phần.

Giá dầu thế giới hôm nay quay đầu tăng phiên cuối tuần. (Ảnh: Minh hoạ).

Các chuyên gia cảnh báo nguồn cung gia tăng, cộng với việc các nhà máy lọc dầu toàn cầu giảm công suất do bảo dưỡng và nhu cầu theo mùa sụt giảm, sẽ gây sức ép lên thị trường.

“Các chỉ số nhu cầu ở khu vực Đại Tây Dương đã giảm nhẹ khi mùa hè kết thúc. Từ tháng 10 trở đi, tình trạng dư cung theo cân đối cơ bản ngày càng rõ rệt”, chuyên gia Janiv Shah của Rystad Energy cho biết.

Các nhà phân tích JPMorgan cũng cho rằng tháng 9 là thời điểm bước ngoặt, khi thị trường dầu tiến tới trạng thái dư thừa đáng kể trong quý IV và cả năm sau.

Trong khi đó, một vụ cháy đã xảy ra tại nhà máy lọc dầu El Segundo của Chevron (California, Mỹ) - cơ sở lớn nhất Bờ Tây với công suất 290.000 thùng/ngày. Dù chưa rõ tác động đến sản xuất, giới phân tích cho rằng ảnh hưởng đến giá dầu sẽ hạn chế.

“Nhà máy El Segundo nằm trên Bờ Tây, vốn tách biệt với phần còn lại của Mỹ về lưu thông dầu thô trong nước, vì vậy tác động có thể không đáng kể”, chuyên gia Tamas Varga của PVM nhận định.

Ole Hansen, nhà phân tích của Saxo Bank, bổ sung: “Ngoài việc đẩy giá xăng vốn đã cao tại California tăng thêm, tôi không cho rằng vụ cháy sẽ có tác động lớn đến thị trường chung”.

Giá xăng dầu trong nước

Tại kỳ điều hành chiều 2/10, giá xăng E5 RON92 tăng 6 đồng/lít, lên mức 19.624 đồng/lít. Giá xăng RON95 tăng 44 đồng/lít, không cao hơn 20.209 đồng/lít.

Dầu diesel tăng 380 đồng/lít, lên 19.038 đồng/lít; giá dầu hỏa tăng 377 đồng/lít, không cao hơn 19.005 đồng/lít và giá dầu mazut tăng 161 đồng/kg, lên 15.370 đồng/kg.

Tính từ đầu năm đến nay, xăng RON95 đã có 23 lần tăng, 18 lần giảm; dầu diesel có 21 lần tăng, 18 lần giảm và 1 lần giữ nguyên.