Giá xăng dầu hôm nay 20/9: Chịu nhiều áp lực, giá dầu tiếp tục giảm

(VTC News) -

Giá dầu thế giới

Giá dầu thế giới hôm tiếp tục giảm khi những lo ngại về nhu cầu nhiên liệu đã lấn át kỳ vọng về đợt cắt giảm lãi suất đầu tiên trong năm của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) thúc đẩy tiêu thụ.

Hôm thứ 4, Fed hạ lãi suất chính sách 25 điểm cơ bản và cho biết sẽ còn tiếp tục giảm trong bối cảnh thị trường việc làm suy yếu. Lãi suất thấp thường kích thích nhu cầu dầu mỏ và đẩy giá đi lên.

“Tuy nhiên, thị trường hiện đang mắc kẹt giữa những tín hiệu trái chiều”, Priyanka Sachdeva, nhà phân tích tại Phillip Nova, nhận định.

Về phía nguồn cầu, tất cả các cơ quan năng lượng, trong đó có Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA), đều bày tỏ lo ngại về sự suy yếu, khiến kỳ vọng tăng giá trong ngắn hạn bị hạn chế. Trong khi đó, ở chiều cung, kế hoạch tăng sản lượng của OPEC+ cùng dấu hiệu dư cung trong tồn kho nhiên liệu Mỹ đang gây áp lực lên tâm lý thị trường.

Giá dầu thế giới hôm nay tiếp tục suy giảm. (Ảnh minh hoạ).

Tồn kho sản phẩm chưng cất của Mỹ tăng thêm 4 triệu thùng, cao hơn nhiều so với dự báo chỉ 1 triệu thùng, càng làm dấy lên lo ngại về nhu cầu ở quốc gia tiêu thụ dầu lớn nhất thế giới và kéo giá đi xuống.

Dữ liệu kinh tế mới nhất cũng làm gia tăng lo ngại, khi thị trường việc làm Mỹ tiếp tục suy yếu, còn hoạt động xây dựng nhà ở riêng lẻ trong tháng 8 rơi xuống mức thấp nhất nhiều năm do lượng nhà mới chưa bán tồn kho lớn.

Một yếu tố kìm hãm giá dầu là đà phục hồi kinh tế không đồng đều, đặc biệt tại Mỹ. Theo nhà phân tích Tamas Varga của PVM Oil Associates. khu vực doanh nghiệp đang hưởng lợi từ việc nới lỏng quy định, trong khi người tiêu dùng bắt đầu chịu áp lực từ thuế nhập khẩu, với cả thị trường lao động và nhà ở đều cho thấy dấu hiệu suy yếu.

Tại Nga, kế hoạch của Bộ Tài chính nhằm bảo vệ ngân sách nhà nước trước biến động giá dầu và các lệnh trừng phạt từ phương Tây đã phần nào xoa dịu lo ngại về nguồn cung.

Trong khi đó, các nguồn tin EU cho biết Ủy ban châu Âu sẽ đề xuất lệnh cấm nhập khẩu khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) của Nga kể từ ngày 1/1/2027, sớm hơn một năm so với kế hoạch trước đó, trong gói trừng phạt thứ 19 nhằm vào Moscow.

Giá xăng dầu trong nước

Tại kỳ điều hành chiều 18/9, giá xăng E5 RON92 tăng 230 đồng/lít, không cao hơn 19.986 đồng/lít. Giá xăng RON95 tăng 208 đồng/lít, không cao hơn 20.608 đồng/lít.

Giá dầu diesel tăng 62 đồng/lít, không cao hơn 18.705 đồng/lít. Giá dầu hỏa tăng 176 đồng/lít, không cao hơn 18.544 đồng/lít và giá dầu mazut tăng 40 đồng/kg, không cao hơn 15.130 đồng/kg.

Tại kỳ này, cơ quan quản lý tiếp tục không trích lập, không chi sử dụng quỹ bình ổn giá xăng dầu.

Tính từ đầu năm đến nay, giá xăng trong nước có 37 phiên điều chỉnh, trong đó 14 phiên giảm, 17 phiên tăng và 6 phiên trái chiều.