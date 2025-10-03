Giá xăng dầu hôm nay 2/10: Tiếp đà giảm

(VTC News) -

Giá dầu thế giới

Giá dầu thế giới tiếp tục giảm, đánh dấu chuỗi 4 ngày liên tiếp đi xuống. Dầu Brent chạm mức thấp nhất kể từ đầu tháng 6 do lo ngại dư cung trên thị trường.

Nguồn tin từ Reuters cho biết, OPEC+ có thể sẽ đồng ý tăng sản lượng thêm 500.000 thùng/ngày trong tháng 11, gấp 3 lần mức điều chỉnh của tháng 10, trong bối cảnh Saudi Arabia tìm cách giành lại thị phần.

Ông Jorge Montepeque, Giám đốc điều hành Onyx Capital Group, cho biết một số ngân hàng, trong đó có Macquarie, đã đưa ra dự báo về khả năng dư thừa nguồn cung nghiêm trọng trên thị trường dầu, làm gia tăng tâm lý bi quan.

Giá dầu thế giới hôm nay tiếp đà giảm. (Ảnh minh họa).

Trong khi đó, nhóm G7 tuyên bố sẽ siết chặt sức ép lên Nga bằng cách nhắm vào các bên vẫn tiếp tục tăng mua dầu Nga. Song song, Mỹ sẽ cung cấp thông tin tình báo cho Ukraine để hỗ trợ các cuộc tấn công tầm xa nhằm vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Nga, bao gồm nhà máy lọc dầu, đường ống và hệ thống vận chuyển, với mục tiêu cắt giảm nguồn thu của Điện Kremlin.

“Thị trường lo ngại nguồn cung dầu Nga có thể bị gián đoạn. Tuy nhiên, chừng nào chưa có sự gián đoạn thực tế, tác động đến giá dầu vẫn ở mức hạn chế”, nhà phân tích hàng hóa Giovanni Staunovo của UBS nhận định.

Ở chiều ngược lại, nhu cầu dự trữ dầu của Trung Quốc - nước nhập khẩu dầu thô lớn nhất thế giới - đã phần nào nâng đỡ thị trường, giúp giá không giảm sâu hơn.

Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) cho biết trong tuần trước, tồn kho dầu thô, xăng và sản phẩm chưng cất của Mỹ đều tăng do hoạt động lọc dầu và nhu cầu suy yếu.

Giá xăng dầu trong nước

Tại kỳ điều hành chiều 2/10, giá xăng E5 RON92 tăng 6 đồng/lít, lên mức 19.624 đồng/lít. Giá xăng RON95 tăng 44 đồng/lít, không cao hơn 20.209 đồng/lít.

Dầu diesel tăng 380 đồng/lít, lên 19.038 đồng/lít; giá dầu hỏa tăng 377 đồng/lít, không cao hơn 19.005 đồng/lít và giá dầu mazut tăng 161 đồng/kg, lên 15.370 đồng/kg.

Tính từ đầu năm đến nay, xăng RON95 đã có 23 lần tăng, 18 lần giảm; dầu diesel có 21 lần tăng, 18 lần giảm và 1 lần giữ nguyên.