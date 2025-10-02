Giá xăng biến động nhẹ, các loại dầu đồng loạt tăng

(VTC News) -

Cụ thể, giá xăng E5 RON92 tăng 6 đồng/lít, lên mức 19.624 đồng/lít. Giá xăng RON95 tăng 44 đồng/lít, không cao hơn 20.209 đồng/lít.

Giá các loại dầu có mức tăng như sau: Giá dầu diesel tăng 380 đồng/lít, lên 19.038 đồng/lít; giá dầu hỏa tăng 377 đồng/lít, không cao hơn 19.005 đồng/lít và giá dầu mazut tăng 161 đồng/kg, lên 15.370 đồng/kg.

Ở kỳ này, cơ quan điều hành tiếp tục không trích lập, không chi sử dụng quỹ bình ổn giá xăng dầu đối với tất cả các mặt hàng.

Giá xăng dầu đồng loạt tăng nhẹ. (Ảnh: Minh Đức).

Theo cơ quan điều hành, thị trường xăng dầu thế giới kỳ điều hành lần này (từ ngày 25/9/2025 - 1/10/2025) chịu ảnh hưởng của các yếu tố chủ yếu như: OPEC+ tăng sản lượng khai thác dầu trong tháng 10 và dự kiến tiếp tục tăng trong tháng 11; Chính phủ Mỹ ngừng nhiều hoạt động; tồn kho dầu thô của Mỹ tăng; xung đột quân sự giữa Nga với Ukraine vẫn tiếp diễn, Ukraine gia tăng tấn công vào cơ sở năng lượng của Nga…

Các yếu tố nêu trên khiến giá xăng dầu thế giới trong những ngày vừa qua có diễn biến lên, xuống tùy từng mặt hàng.

Bình quân giá thành phẩm xăng dầu thế giới giữa kỳ điều hành giá ngày 25/9 và kỳ điều hành ngày 2/10 là: 78,716 USD/thùng xăng RON92 dùng để pha chế xăng E5 RON92 (tăng 0,112 USD/thùng); 80,688 USD/thùng xăng RON95 (tăng 0,214 USD/thùng); 89,386 USD/thùng dầu hỏa (tăng 2,112 USD/thùng); 89,968 USD/thùng dầu diesel (tăng 2,066 USD/thùng); 411,796 USD/tấn dầu mazut (tăng 7,076 USD/tấn).

Như vậy giá xăng hôm nay tuy tăng so với kỳ điều hành trước nhưng không đáng kể. Tính từ đầu năm đến nay, xăng RON95 đã có 23 lần tăng, 18 lần giảm; dầu diesel có 21 lần tăng, 18 lần giảm và 1 lần giữ nguyên.

Ở kỳ điều hành ngày 25/9, liên Bộ Công Thương - Tài chính giảm giá xăng RON 95 ở mức 443 đồng/lít, về còn 20.165 đồng/lít; giá xăng E5 RON 92 giảm 368 đồng/lít, về 19.618 đồng/lít.

Giá dầu diesel giảm 47 đồng/lít, về còn 18.658 đồng/lít. Giá dầu hỏa ngược chiều tăng 84 đồng/lít, lên 18.628 đồng/lít. Giá dầu mazut tăng 79 đồng/kg, về còn 15.209 đồng/kg.