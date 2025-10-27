Giá xăng dầu hôm nay 27/10: Giảm nhẹ

(VTC News) -

Giá dầu thế giới

Giá dầu thế giới hôm nay giảm nhẹ khi lo ngại về hiệu lực lệnh trừng phạt Nga của Mỹ và sức cầu suy yếu.

Trong phiên giao dịch đầu tuần, giá dầu thế giới quay đầu giảm nhẹ, khi thị trường xuất hiện nghi ngờ về mức độ cam kết của chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump trong việc thực thi các biện pháp trừng phạt nhằm vào Nga liên quan cuộc xung đột ở Ukraine.

“Thị trường đang dấy lên tâm lý hoài nghi về việc liệu các biện pháp trừng phạt này có thực sự nghiêm ngặt như chính quyền Tổng thống Donald Trump công bố hay không”, ông John Kilduff, đối tác tại Again Capital nhận định.

Giá dầu thế giới hôm nay tiếp tục giảm nhẹ.

Theo nguồn tin thương mại, các lệnh trừng phạt đã khiến các tập đoàn dầu khí nhà nước Trung Quốc tạm thời ngừng mua dầu của Nga. Đồng thời, các nhà máy lọc dầu tại Ấn Độ - khách hàng nhập khẩu dầu thô vận chuyển bằng đường biển lớn nhất của Nga - cũng dự kiến giảm đáng kể lượng dầu nhập khẩu trong thời gian tới.

Giá dầu thế giới đang chịu tác động từ nhiều yếu tố phức tạp, bao gồm: OPEC+ thông báo tăng sản lượng khai thác trong tháng 11 nhưng thấp hơn dự kiến; nhu cầu dầu toàn cầu có xu hướng suy yếu; xung đột Nga - Ukraine tiếp diễn, với các cuộc tấn công vào cơ sở năng lượng của Nga; căng thẳng thương mại Mỹ - Trung leo thang; cùng các biện pháp trừng phạt mới của Mỹ và Liên minh châu Âu (EU) nhằm vào Nga.

Giá xăng dầu trong nước

Tại kỳ điều hành chiều 23/10, giá xăng E5 RON92 giảm 176 đồng/lít, không cao hơn 19.050 đồng/lít. Giá xăng RON95 giảm 177 đồng/lít, không cao hơn 19.726 đồng/lít.

Giá dầu diesel giảm 538 đồng/lít, không cao hơn 17.885 đồng/lít. Giá dầu hỏa giảm 291 đồng/lít, không cao hơn 18.115 đồng/lít và giá dầu mazut giảm 273 đồng/kg, không cao hơn 14.098 đồng/kg.

Từ đầu năm đến nay, xăng RON95 đã tăng 24 lần, giảm 20 lần. Dầu diesel có 21 lần tăng, 21 lần giảm và 1 lần giữ nguyên.