Giá xăng dầu hôm nay 26/9: Giảm nhẹ

(VTC News) -

Giá dầu thế giới

Giá dầu thế giới hôm nay quay đầu giảm nhẹ do lo ngại dư cung từ Kurdistan và nhu cầu giảm khi mùa cao điểm tiêu thụ dần kết thúc.

Nguồn tin từ Reuters cho biết, giá dầu giảm nhẹ, lùi khỏi mức cao nhất bảy tuần trước đó, khi một số nhà đầu tư chốt lời sau khi chứng khoán Mỹ đi xuống, trong bối cảnh nhu cầu mùa đông dự kiến chậm lại và nguồn cung từ Kurdistan sắp trở lại.

Hợp đồng dầu Brent kỳ hạn giảm 43 cent, tương đương 0,6%, xuống còn 68,88 USD/thùng lúc 13h10 GMT. Dầu WTI của Mỹ giảm 48 cent, tương đương 0,7%, còn 64,51 USD/thùng.

Trước đó một ngày, cả hai chuẩn giá đều tăng 2,5% và đạt mức cao nhất kể từ ngày 1/8, nhờ dữ liệu bất ngờ về tồn kho dầu thô Mỹ sụt giảm và lo ngại các cuộc tấn công của Ukraine nhằm vào hạ tầng năng lượng Nga có thể làm gián đoạn nguồn cung.

Giá dầu thế giới hôm nay giảm nhẹ. (Ảnh minh hoạ).

“Thị trường nói chung đang trong trạng thái thận trọng”, Giovanni Staunovo, chuyên gia hàng hóa tại UBS nhận định. Ông cho biết hai phiên giảm liên tiếp của chứng khoán Mỹ đang gây áp lực lên giá dầu.

Những phát biểu của Chủ tịch Fed Jerome Powell hôm thứ Ba về định giá chứng khoán có thể đã bị “thổi phồng” cũng làm thị trường, bao gồm cả dầu, thêm bất an, theo Jorge Montepeque tại Onyx Capital Group.

Ngoài ra, giá dầu còn chịu sức ép từ triển vọng nguồn cung, khi Iraq và khu vực Kurdistan dự kiến sớm bơm dầu trở lại. “Nguồn cung từ Kurdistan trở lại khiến lo ngại dư cung quay lại, kéo giá giảm khỏi vùng đỉnh bảy tuần”, Priyanka Sachdeva, chuyên gia phân tích tại Phillip Nova nhận định.

Dòng chảy dầu từ Kurdistan được kỳ vọng sẽ tái khởi động trong vài ngày tới sau khi tám công ty dầu khí đạt được thỏa thuận với chính quyền liên bang Iraq và khu vực Kurdistan hôm thứ Tư.

Theo Haitong Securities, khi mùa cao điểm nhu cầu đang dần kết thúc, giá dầu vẫn chưa phản ánh đầy đủ kỳ vọng về dư cung ngày càng lớn. Thể hiện sự thận trọng về triển vọng nhu cầu, các nhà phân tích của J.P. Morgan lưu ý nhu cầu xăng dầu tại Mỹ đã bắt đầu chững lại, phản ánh xu hướng đi lại giảm nhiệt.

Giá xăng dầu trong nước

Tại kỳ điều hành chiều 25/9, giá xăng E5 RON92 giảm 368 đồng/lít, không cao hơn 19.618 đồng/lít. Giá xăng RON95 giảm 443 đồng/lít, không cao hơn 20.165 đồng/lít.

Giá dầu diesel giảm 47 đồng/lít, không cao hơn 18.658 đồng/lít. Giá dầu hỏa tăng 84 đồng/lít, không cao hơn 18.628 đồng/lít và giá dầu mazut tăng 79 đồng/kg, không cao hơn 15.209 đồng/kg.

Tại kỳ điều hành này, cơ quan quản lý tiếp tục không trích lập, không chi sử dụng quỹ bình ổn giá xăng dầu.

Tính từ đầu năm đến nay, giá xăng trong nước có 38 phiên điều chỉnh, trong đó 15 phiên giảm, 17 phiên tăng và 6 phiên trái chiều.