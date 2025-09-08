Giá xăng dầu hôm nay 8/9: Tiếp tục giảm

(VTC News) -

Giá dầu thế giới

Giá dầu thế giới tiếp tục giảm sau khi báo cáo việc làm yếu kém từ Mỹ làm dấy lên lo ngại về triển vọng nhu cầu năng lượng. Trong khi đó, nguồn cung có thể tiếp tục tăng sau cuộc họp của OPEC và các nước đồng minh sẽ diễn ra vào ngày 7/9.

Hôm thứ Tư, Reuters đưa tin rằng 8 quốc gia thành viên OPEC+ đang xem xét khả năng tăng sản lượng dầu trong cuộc họp vào Chủ nhật tới. Diễn biến này diễn ra khi tồn kho dầu thô của Mỹ bất ngờ tăng 2,4 triệu thùng trong tuần trước, trái ngược với kỳ vọng giảm. Ông Phil Flynn, chuyên gia tại Price Futures Group, nhận định: "Giá dầu đã giảm do thông tin từ OPEC và báo cáo việc làm không khả quan".

Giá dầu thế giới hôm nay (Ảnh minh hoạ).

Báo cáo từ Bộ Lao động Mỹ cho thấy số việc làm phi nông nghiệp trong tháng 8 chỉ tăng 22.000 vị trí, thấp hơn nhiều so với dự đoán 75.000. Điều này có thể gia tăng áp lực lên Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) để hạ lãi suất.

Ông John Kilduff, đối tác tại Again Capital, cho rằng OPEC+ có thể quyết định tăng sản lượng để giành lại thị phần, điều này sẽ ảnh hưởng lớn đến giá dầu. Tuy nhiên, rủi ro gián đoạn nguồn cung vẫn hỗ trợ giá, khi Tổng thống Trump kêu gọi ngừng mua dầu từ Nga, trong khi sự hiện diện của các lãnh đạo Nga và Ấn Độ tại Bắc Kinh cho thấy dầu Nga vẫn có khả năng tiếp tục lưu thông.

Với diễn biến giá thế giới giảm mạnh trong tuần qua, dự báo giá xăng dầu trong nước có thể giảm trong tuần tới.

Giá xăng dầu trong nước

Tại kỳ điều hành chiều 4/9, giá xăng E5 RON92 tăng 80 đồng/lít, không cao hơn 19.851 đồng/lít. Giá xăng RON95 tăng 76 đồng/lít, không cao hơn 20.439 đồng/lít.

Giá dầu cũng đồng loạt tăng: Dầu diesel tăng 116 đồng/lít, không cao hơn 18.473 đồng/lít. Giá dầu hỏa tăng 89 đồng/lít, không cao hơn 18.314 đồng/lít và giá dầu mazut tăng 116 đồng/kg, không cao hơn 15.376 đồng/kg.

Tại kỳ điều hành này, cơ quan quản lý tiếp tục không trích lập, không chi quỹ bình ổn giá xăng dầu.

Tính từ đầu năm đến nay, giá xăng trong nước đã qua 35 phiên điều chỉnh, trong đó 13 phiên giảm, 16 phiên tăng và 6 phiên trái chiều.