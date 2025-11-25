Giá xăng dầu hôm nay 25/11: Quay đầu tăng

(VTC News) -

Giá dầu thế giới

Giá dầu thế giới hồi phục sau chuỗi ngày giảm cho thấy thị trường phản ứng với các cuộc tấn công mới của Ukraine vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Nga. Cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Ukraine vào cảng Novorossiysk, một trong những trung tâm xuất khẩu dầu quan trọng nhất Nga, đã làm dấy lên lo ngại về sự gián đoạn nguồn cung.

Ngoài ra, theo Reuters, giá dầu thế giới tăng còn do thị trường đặt cược vào khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ hạ lãi suất vào tháng 12 và xuất hiện nghi ngờ về khả năng Nga đạt được thỏa thuận hòa bình với Ukraine, yếu tố có thể thúc đẩy xuất khẩu dầu của Moscow.

Giá dầu hôm nay quay đầu tăng trở lại. (Ảnh minh hoạ).

Mỹ và Ukraine tiếp tục thu hẹp bất đồng trong bản kế hoạch hòa bình nhằm chấm dứt cuộc xung đột, sau khi hai bên nhất trí điều chỉnh đề xuất của Washington - vốn bị Ukraine và các đồng minh châu Âu đánh giá là quá ưu ái Moscow.

Theo Công ty tư vấn năng lượng Ritterbusch and Associates, việc giá dầu giảm gần đây chủ yếu xuất phát từ thông tin về tiến triển trong đàm phán hòa bình. Các lệnh trừng phạt của Mỹ đối với hai tập đoàn dầu khí Nga là Rosneft và Lukoil, có hiệu lực từ 21/11, thường sẽ khiến giá dầu tăng. Tuy nhiên, thị trường hiện lại tập trung vào tiến trình hòa đàm.

Trong khi đó, do giá dầu giảm và đồng rúp mạnh lên, doanh thu dầu khí của Nga trong tháng 11 có thể giảm khoảng 35% so với cùng kỳ năm ngoái, xuống còn khoảng 520 tỷ rúp (tương đương 6,59 tỷ USD).

Giá xăng dầu trong nước

Tại kỳ điều hành chiều 20/11, giá xăng E5 RON92 giảm 37 đồng/lít, không cao hơn 19.807 đồng/lít. Giá xăng RON95 giảm 34 đồng/lít, không cao hơn 20.542 đồng/lít. Giá dầu diesel giảm 38 đồng/lít, không cao hơn 19.826 đồng/lít. Giá dầu hỏa tăng 353 đồng/lít, không cao hơn 20.288 đồng/lít. Dầu mazut giảm 335 đồng/kg, không cao hơn 13.739 đồng/kg.

Tính từ đầu năm 2025 đến nay, giá xăng trong nước trải qua 45 phiên điều chỉnh, trong đó có 19 phiên giảm, 20 phiên tăng và 5 phiên trái chiều.