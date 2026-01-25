Giá xăng dầu hôm nay 25/1: Tiếp tục tăng

(VTC News) -

Giá dầu thế giới

Đà tăng của giá dầu được thúc đẩy bởi những lo ngại ngày càng gia tăng về nguy cơ gián đoạn nguồn cung tại Trung Đông.

Tổng thống Donald Trump tái khẳng định lập trường cứng rắn với Tehran, đồng thời cảnh báo Iran không được đàn áp người biểu tình trong nước hoặc tái khởi động chương trình hạt nhân của mình. Những tuyên bố này làm dấy lên lo ngại về khả năng leo thang căng thẳng trong khu vực sản xuất dầu mỏ trọng yếu của thế giới.

Ngoài ra, Tập đoàn Chevron cho biết sản lượng tại mỏ dầu Tengiz ở Kazakhstan một trong những mỏ dầu lớn nhất thế giới vẫn chưa thể khôi phục sau khi liên doanh Tengizchevroil do Chevron đứng đầu thông báo dừng hoạt động hôm thứ Hai do xảy ra hỏa hoạn.

Giá dầu tiếp tục đi lên. (Ảnh: Reuters).

Sự cố này khiến những khó khăn của ngành dầu mỏ Kazakhstan thêm trầm trọng, trong bối cảnh nước này vốn đã gặp trở ngại do tắc nghẽn tại tuyến xuất khẩu chủ lực qua Biển Đen, nơi hạ tầng bị hư hại bởi các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Ukraine.

Ngân hàng JP Morgan nhận định, mỏ Tengiz chiếm gần một nửa tổng sản lượng dầu của Kazakhstan có thể tiếp tục ngừng hoạt động đến hết tháng. Theo đó, sản lượng dầu thô của Kazakhstan trong tháng 1 nhiều khả năng chỉ đạt trung bình 1 - 1,1 triệu thùng/ngày, thấp hơn đáng kể so với mức thông thường khoảng 1,8 triệu thùng/ngày.

Giá xăng dầu trong nước

Tại kỳ điều hành chiều 22/1, giá xăng E5 RON92 giảm 93 đồng/lít, không cao hơn 18.283 đồng/lít. Giá xăng RON95 giảm 81 đồng/lít, không cao hơn 18.631 đồng/lít.

Giá dầu diesel tăng 413 đồng/lít, không cao hơn 17.700 đồng/lít. Giá dầu hỏa tăng 253 đồng/lít, không cao hơn 17.950 đồng/lít, dầu mazut tăng 471 đồng/kg, không cao hơn 13.872 đồng/kg.

Như vậy, từ đầu năm 2026 đến nay, giá xăng trong nước đã trải qua 3 lần điều chỉnh, trong đó 2 phiên giảm, 1 phiên tăng.