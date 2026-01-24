Giá xăng dầu hôm nay 24/1: Quay đầu tăng mạnh

(VTC News) -

Giá dầu thế giới

Giá dầu thế giới hôm nay quay đầu tăng mạnh gần 3%, chịu tác động từ căng thẳng Mỹ - Iran và sự cố gián đoạn nguồn cung tại Kazakhstan.

Theo Reuters, giá dầu thế giới bật tăng trong phiên giao dịch ngày hôm nay, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tái đưa ra những cảnh báo cứng rắn nhằm vào Iran, làm dấy lên lo ngại về nguy cơ xung đột quân sự có thể làm gián đoạn nguồn cung dầu thô toàn cầu, trong bối cảnh Kazakhstan đang đối mặt với sự cố gián đoạn sản xuất.

Trước đó, giá dầu đã tăng trong những phiên đầu tuần sau các động thái của Tổng thống Donald Trump liên quan tới Greenland, nhưng quay đầu giảm khoảng 2% trong ngày thứ Năm khi ông hạ giọng về các biện pháp áp thuế đối với châu Âu và loại trừ khả năng sử dụng biện pháp quân sự.

Giá dầu thế giới hôm nay tăng bật tăng mạnh. (Ảnh minh hoạ).

Ngày thứ Năm, ông Trump cho biết Đan Mạch, NATO và Mỹ đã đạt được một thỏa thuận cho phép Washington có “toàn quyền tiếp cận” Greenland. Tuy nhiên, cũng trong ngày này, Tổng thống Mỹ tuyên bố Mỹ đang điều một “hạm đội” hướng về Iran, dù bày tỏ hy vọng sẽ không phải sử dụng tới, đồng thời tái cảnh báo Tehran không được sát hại người biểu tình hoặc tái khởi động chương trình hạt nhân.

Theo một quan chức Mỹ, các tàu chiến, bao gồm tàu sân bay và tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường, sẽ tới Trung Đông trong những ngày tới. Mỹ từng tiến hành các cuộc không kích nhằm vào Iran hồi tháng 6 năm ngoái.

Theo số liệu của OPEC, với sản lượng khoảng 3,2 triệu thùng/ngày, Iran hiện là nhà sản xuất dầu thô lớn thứ tư trong khối, sau Saudi Arabia, Iraq và Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất. Iran đồng thời là một trong những nhà cung cấp dầu quan trọng cho Trung Quốc - quốc gia tiêu thụ dầu lớn thứ hai thế giới.

Ở một diễn biến khác, Tập đoàn Chevron cho biết sản lượng tại mỏ dầu Tengiz ở Kazakhstan một trong những mỏ dầu lớn nhất thế giới vẫn chưa thể khôi phục sau khi liên doanh Tengizchevroil do Chevron đứng đầu thông báo dừng hoạt động hôm thứ Hai do xảy ra hỏa hoạn.

Sự cố này khiến những khó khăn của ngành dầu mỏ Kazakhstan thêm trầm trọng, trong bối cảnh nước này vốn đã gặp trở ngại do tắc nghẽn tại tuyến xuất khẩu chủ lực qua Biển Đen, nơi hạ tầng bị hư hại bởi các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Ukraine.

Ngân hàng JP Morgan nhận định, mỏ Tengiz chiếm gần một nửa tổng sản lượng dầu của Kazakhstan có thể tiếp tục ngừng hoạt động đến hết tháng. Theo đó, sản lượng dầu thô của Kazakhstan trong tháng 1 nhiều khả năng chỉ đạt trung bình 1 - 1,1 triệu thùng/ngày, thấp hơn đáng kể so với mức thông thường khoảng 1,8 triệu thùng/ngày.

Giá xăng dầu trong nước

Tại kỳ điều hành chiều 22/1, giá xăng E5 RON92 giảm 93 đồng/lít, không cao hơn 18.283 đồng/lít. Giá xăng RON95 giảm 81 đồng/lít, không cao hơn 18.631 đồng/lít.

Giá dầu diesel tăng 413 đồng/lít, không cao hơn 17.700 đồng/lít. Giá dầu hỏa tăng 253 đồng/lít, không cao hơn 17.950 đồng/lít, dầu mazut tăng 471 đồng/kg, không cao hơn 13.872 đồng/kg.

Như vậy, từ đầu năm 2026 đến nay, giá xăng trong nước đã trải qua 3 lần điều chỉnh, trong đó 2 phiên giảm, 1 phiên tăng.