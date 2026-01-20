Giá xăng dầu hôm nay 20/1: Ít biến động

(VTC News) -

Giá dầu thế giới

Giá dầu thế giới hôm nay hầu như không biến động khi tình hình bất ổn tại Iran lắng xuống, làm giảm nguy cơ Mỹ can thiệp quân sự, kịch bản từng dấy lên lo ngại về gián đoạn nguồn cung từ một trong những quốc gia sản xuất dầu chủ chốt. Trong khi đó, sự chú ý của thị trường đang dần chuyển sang những căng thẳng địa chính trị mới liên quan đến Greenland.

Giá dầu thế giới hôm nay đảo chiều giảm nhẹ. (Ảnh minh họa).

Theo ông Chris Beauchamp, chuyên gia phân tích của IG, dù biến động giá dầu đã dịu lại so với tuần trước nhưng trong ngắn hạn, xu hướng tăng vẫn chiếm ưu thế.

"Đà điều chỉnh hiện nay mang tính tạm thời, chưa làm thay đổi triển vọng ngắn hạn của thị trường", ông nhận định.

Iran cho biết chiến dịch trấn áp mạnh tay đã dập tắt các cuộc biểu tình bạo lực, với con số thương vong được phía Tehran công bố lên tới 5.000 người. Cùng lúc, Tổng thống Mỹ Donald Trump được cho là đã giảm giọng điệu cứng rắn, không còn nhấn mạnh khả năng can thiệp quân sự như trước.

“Khi rủi ro địa chính trị liên quan đến Iran tạm lắng, thị trường đang chuyển trọng tâm sang vấn đề Greenland và những hệ lụy có thể phát sinh trong quan hệ giữa Mỹ và châu Âu”, ông Janiv Shah, chuyên gia phân tích của Rystad Energy, cho biết.

Theo ông, bất kỳ sự leo thang nào của căng thẳng thương mại xuyên Đại Tây Dương cũng có thể tác động tiêu cực đến nhu cầu năng lượng toàn cầu.

Dự kiến, các nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu sẽ nhóm họp tại Brussels vào thứ Năm tới trong một hội nghị thượng đỉnh khẩn cấp, sau khi Tổng thống Trump đe dọa áp thuế đối với một số quốc gia EU nhằm gây sức ép liên quan đến yêu cầu của Mỹ về việc mua lại Greenland.

Trước đó, ông Trump tuyên bố hàng hóa châu Âu sẽ đối mặt với các biện pháp thuế quan cho đến khi Mỹ được phép mua hòn đảo Bắc Cực rộng lớn này, động thái làm gia tăng căng thẳng trong quan hệ Mỹ - EU và phủ bóng bất ổn lên triển vọng thương mại toàn cầu.

Ngoài ra, thị trường còn theo dõi sát nguy cơ gián đoạn hạ tầng năng lượng của Nga và nguồn cung các sản phẩm chưng cất, trong bối cảnh thời tiết lạnh được dự báo sẽ lan rộng khắp Bắc Mỹ và châu Âu.

Đáng chú ý, thị trường tài chính Mỹ đóng cửa trong ngày thứ Hai nhân dịp Ngày Martin Luther King Jr., khiến thanh khoản giao dịch dầu mỏ ở mức thấp.

Cùng ngày, liên doanh dầu khí Tengizchevroil tại Kazakhstan, do Chevron dẫn dắt, thông báo đã tạm thời ngừng khai thác tại các mỏ Tengiz và Korolev như một biện pháp phòng ngừa, sau khi phát sinh sự cố liên quan đến hệ thống phân phối điện.

Giá xăng dầu trong nước

Tại kỳ điều hành chiều 15/1, giá xăng E5 RON92 tăng 143 đồng/lít, không cao hơn 18.376 đồng/lít. Giá xăng RON95 tăng 152 đồng/lít, không cao hơn 18.712 đồng/lít.

Giá dầu diesel tăng 226 đồng/lít, không cao hơn 17.287 đồng/lít. Giá dầu hỏa tăng 138 đồng/lít, không cao hơn 17.697 đồng/lít. Riêng giá dầu mazut giảm 2 đồng/kg, không cao hơn 13.401 đồng/kg.

Từ đầu năm 2026 đến nay, giá xăng trong nước đã trải qua 2 lần điều chỉnh, trong đó 1 phiên giảm và 1 phiên tăng. Đây là phiên tăng đầu tiên của năm 2026 và cũng là phiên tăng đầu tiên sau chuỗi 5 kỳ điều hành giảm liên tiếp.