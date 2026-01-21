Giá xăng dầu hôm nay 21/1: Đảo chiều tăng

(VTC News) -

Giá dầu thế giới

Giá dầu thế giới hôm nay tăng trở lại khi nhà đầu tư theo dõi căng thẳng thuế quan của Mỹ, trong bối cảnh USD suy yếu và triển vọng kinh tế cải thiện.

Giá dầu thế giới hôm nay đảo chiều tăng. (Ảnh minh họa: iStock).

Lo ngại về nguy cơ căng thẳng thương mại gia tăng xuất hiện trở lại sau khi ông Trump tuyên bố sẽ áp thêm mức thuế 10% từ ngày 1/2 đối với hàng hóa nhập khẩu từ Đan Mạch, Na Uy, Thụy Điển, Pháp, Đức, Hà Lan, Phần Lan và Anh; mức thuế này có thể tăng lên 25% từ ngày 1/6 nếu không đạt được thỏa thuận liên quan đến Greenland.

Cùng ngày, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen cho biết cơ quan điều hành của Liên minh châu Âu đang xây dựng một gói biện pháp nhằm hỗ trợ an ninh khu vực Bắc Cực, đồng thời cho rằng các biện pháp thuế quan nói trên là không phù hợp.

Theo các nhà phân tích, các đe dọa áp thuế nhiều khả năng chưa tạo ra tác động tức thì đối với cán cân cung - cầu dầu mỏ toàn cầu. Giá dầu hiện nhận được sự hỗ trợ từ việc quỹ tiền tệ quốc tế điều chỉnh tăng dự báo tăng trưởng kinh tế thế giới trong năm nay, cũng như diễn biến tích cực của giá dầu diesel.

Thị trường dầu mỏ cũng được hỗ trợ bởi số liệu tăng trưởng kinh tế Trung Quốc quý IV cao hơn dự báo. Sự ổn định của nền kinh tế nhập khẩu dầu lớn nhất thế giới đã cải thiện tâm lý về triển vọng nhu cầu.

Dữ liệu cho thấy kinh tế Trung Quốc tăng trưởng 5,0% trong năm ngoái; tăng trưởng trong năm 2025 cũng đạt 4,1% so với cùng kỳ. Sản lượng dầu thô của Trung Quốc tăng 1,5%.

Bên cạnh đó, đồng USD suy yếu tiếp tục hỗ trợ giá dầu, do đồng bạc xanh giảm giá khiến các mặt hàng được định giá bằng USD trở nên hấp dẫn hơn đối với người mua sử dụng các đồng tiền khác. Các chiến lược gia hàng hóa của ING nhận định rằng diễn biến này đã tạo thêm lực đỡ cho dầu mỏ cũng như toàn bộ nhóm hàng hóa cơ bản.

Giá xăng dầu trong nước

Tại kỳ điều hành chiều 15/1, giá xăng E5 RON92 tăng 143 đồng/lít, không cao hơn 18.376 đồng/lít. Giá xăng RON95 tăng 152 đồng/lít, không cao hơn 18.712 đồng/lít.

Giá dầu diesel tăng 226 đồng/lít, không cao hơn 17.287 đồng/lít. Giá dầu hỏa tăng 138 đồng/lít, không cao hơn 17.697 đồng/lít. Riêng giá dầu mazut giảm 2 đồng/kg, không cao hơn 13.401 đồng/kg.

Từ đầu năm 2026 đến nay, giá xăng trong nước đã trải qua 2 lần điều chỉnh, trong đó 1 phiên giảm và 1 phiên tăng. Đây là phiên tăng đầu tiên của năm 2026 và cũng là phiên tăng đầu tiên sau chuỗi 5 kỳ điều hành giảm liên tiếp.