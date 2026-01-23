Giá xăng dầu hôm nay 23/1: Tiếp đà giảm mạnh

(VTC News) -

Giá dầu thế giới

Giá dầu thế giới hôm nay tiếp tục giảm mạnh khi Tổng thống Mỹ Donald Trump làm dịu các tuyên bố liên quan đến Greenland và Iran, khiến rủi ro địa chính trị hạ nhiệt.

Theo Reuters, giá dầu thế giới lao dốc trong phiên giao dịch ngày hôm nay, đảo chiều so với đà tăng của các phiên trước đó, khi Tổng thống Mỹ Donald Trump làm dịu lập trường đối với Greenland và Iran, trong lúc thị trường đánh giá lại triển vọng cung - cầu toàn cầu.

Trước đó, giá dầu đã tăng hơn 0,4% trong phiên thứ Tư, nối tiếp mức tăng 1,5% của phiên liền trước, sau thông tin Kazakhstan, quốc gia thành viên OPEC+ buộc phải dừng khai thác tại các mỏ Tengiz và Korolev do sự cố trong hệ thống phân phối điện.

Theo ông Ole Hansen, Trưởng bộ phận phân tích hàng hóa tại Saxo Bank, phần bù rủi ro trên thị trường dầu mỏ đang suy giảm rõ rệt khi căng thẳng liên quan đến Greenland lắng xuống, đồng thời nguy cơ gián đoạn nguồn cung từ Iran cũng giảm bớt.

Trong ngày thứ Tư, Tổng thống Trump tuyên bố loại trừ khả năng sử dụng vũ lực để giành quyền kiểm soát Greenland và rút lại các đe dọa áp thuế nhằm vào các đồng minh châu Âu. Ông cũng cho biết hy vọng Mỹ sẽ không phải tiến hành thêm hành động quân sự đối với Iran, dù nhấn mạnh Washington sẽ phản ứng nếu Tehran tái khởi động chương trình hạt nhân.

Giá dầu hôm nay tiếp đà giảm. (Ảnh minh hoạ).

Trong bối cảnh các rủi ro địa chính trị tạm thời hạ nhiệt, giá dầu nhiều khả năng sẽ dao động quanh ngưỡng 60 USD/thùng, theo nhận định của ông Tony Sycamore, chuyên gia phân tích tại công ty môi giới trực tuyến IG.

Cũng trong ngày thứ Tư, Tổng thống Trump cho biết ông tin rằng Mỹ “đã khá gần” một thỏa thuận nhằm chấm dứt xung đột Nga - Ukraine và dự kiến sẽ có cuộc gặp với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy. Viễn cảnh chiến sự kết thúc có thể kéo theo việc Mỹ dỡ bỏ các lệnh trừng phạt đối với Nga, qua đó làm giảm nguy cơ gián đoạn nguồn cung và tạo thêm áp lực giảm giá đối với thị trường dầu mỏ.

Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) đã điều chỉnh tăng dự báo tăng trưởng nhu cầu dầu toàn cầu năm 2026 trong báo cáo thị trường dầu mỏ hằng tháng công bố ngày thứ Tư, cho thấy mức dư cung trong năm nay có thể thu hẹp nhẹ.

Tại Mỹ, số liệu từ Viện Dầu khí Mỹ (API) cho thấy tồn kho dầu thô và xăng tăng trong tuần kết thúc ngày 16/1, trong khi tồn kho các sản phẩm chưng cất giảm. Cụ thể, tồn kho dầu thô tăng 3,04 triệu thùng, tồn kho xăng tăng 6,21 triệu thùng, còn tồn kho sản phẩm chưng cất giảm 33.000 thùng.

Khảo sát của Reuters với tám nhà phân tích dự báo tồn kho dầu thô của Mỹ trong cùng kỳ tăng trung bình khoảng 1,1 triệu thùng. “Lượng tồn kho dầu thô ở mức cao đang kìm hãm đà phục hồi của giá dầu trong bối cảnh thị trường vẫn dư cung”, ông Yang An, chuyên gia phân tích tại Haitong Futures nhận định.

Giá xăng dầu trong nước

Tại kỳ điều hành chiều 22/1, giá xăng E5 RON92 giảm 93 đồng/lít, không cao hơn 18.283 đồng/lít. Giá xăng RON95 giảm 81 đồng/lít, không cao hơn 18.631 đồng/lít.

Giá dầu diesel tăng 413 đồng/lít, không cao hơn 17.700 đồng/lít. Giá dầu hỏa tăng 253 đồng/lít, không cao hơn 17.950 đồng/lít, dầu mazut tăng 471 đồng/kg, không cao hơn 13.872 đồng/kg.

Như vậy, từ đầu năm 2026 đến nay, giá xăng trong nước đã trải qua 3 lần điều chỉnh, trong đó 2 phiên giảm, 1 phiên tăng.