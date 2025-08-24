Giá xăng dầu hôm nay 24/8: Tiếp đà đi lên

(VTC News) -

Giá dầu thế giới

Giá dầu thế giới đi lên khi tồn kho dầu thô tại Mỹ giảm mạnh hơn so với dự báo của các nhà phân tích. Cụ thể, Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) cho biết tồn kho dầu thô của Mỹ đã giảm 6 triệu thùng trong tuần trước, lớn hơn đáng kể so với mức giảm 1,8 triệu thùng được các nhà phân tích dự báo, cho thấy nhu cầu tiêu thụ dầu tăng mạnh.

Trong khi đó, các công ty năng lượng Mỹ tuần này đã cắt giảm số lượng giàn khoan dầu và khí đốt tự nhiên đang hoạt động. Số lượng giàn khoan dầu khí, một chỉ báo sớm về sản lượng trong tương lai, giảm tuần thứ tư trong năm tuần, xuống còn 538 giàn, mức thấp nhất từ giữa tháng 7.

Bên cạnh đó, giá dầu tăng khi thị trường phản ứng trước thông tin tiến trình đàm phán hòa bình giữa Nga và Ukraine bị đình trệ.

“Vẫn còn nhiều bất định xung quanh khả năng ngừng bắn, các cuộc đàm phán không diễn ra nhanh như thị trường kỳ vọng”, ông Phil Flynn - chuyên gia phân tích cấp cao tại Price Futures Group, nhận định.

Giá dầu tiếp tục đi lên. (Ảnh: Oilprice).

Một trong những yếu tố tác động lên thị trường dầu mỏ là khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ cắt giảm lãi suất vào tháng tới. Lãi suất thấp hơn có thể thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và nhu cầu dầu, từ đó hỗ trợ giá.

Như vậy, giá dầu tuần này ghi nhận 4 phiên tăng và 1 phiên giảm. Tính chung cả tuần, giá dầu Brent tăng 2,9%, trong khi giá dầu WTI tăng 1,4%, đánh dấu tuần tăng giá đầu tiên sau ba tuần giảm giá liên tiếp.

Giá xăng dầu trong nước

Tại kỳ điều hành chiều 21/8, giá xăng E5 RON92 tăng 110 đồng/lít, không cao hơn 19.464 đồng/lít. Giá xăng RON95 tăng 208 đồng/lít, không cao hơn 20.092 đồng/lít.

Ngược lại, giá các loại dầu đồng loạt giảm: Dầu diesel giảm 172 đồng/lít, không cao hơn 17.905 đồng/lít. Giá dầu hỏa giảm 206 đồng/lít, không cao hơn 17.814 đồng/lít và giá dầu mazut giảm 152 đồng/kg, không cao hơn 15.116 đồng/kg.

Tại kỳ điều hành này, cơ quan quản lý tiếp tục không trích lập, không chi quỹ bình ổn giá xăng dầu.

Tính từ đầu năm đến nay, giá xăng trong nước đã qua 33 phiên điều chỉnh, trong đó 13 phiên giảm, 14 phiên tăng và 6 phiên trái chiều.

Cũng tại kỳ điều hành này, giá xăng E10 được điều chỉnh lần thứ ba kể từ khi bắt đầu mở bán ở TP.HCM, Hà Nội và Hải Phòng ngày 1/8. Theo đó, từ 15h ngày 21/8, giá bán lẻ xăng E10 là 19.840 đồng/lít (tăng 180 đồng/lít).

Như vậy, giá xăng E10 cao hơn 380 đồng/lít so với xăng E5 và thấp hơn 250 đồng/lít so với xăng khoáng RON95.