Giá xăng dầu hôm nay 2/12: Quay đầu tăng

(VTC News) -

Giá dầu thế giới

Giá dầu thế giới hôm nay tăng sau các vụ tấn công bằng máy bay không người lái tại khu vực Biển Đen, việc Mỹ tạm thời đóng vùng trời Venezuela và quyết định của OPEC giữ nguyên mức sản lượng trong quý I/2026.

Theo ông Phil Flynn, chuyên gia phân tích cấp cao của Price Futures Group, các vụ tấn công vào đội tàu vận chuyển dầu cùng với cam kết duy trì sản lượng của OPEC đã tạo thêm động lực cho thị trường trong bối cảnh nhu cầu tiêu thụ toàn cầu vẫn duy trì đà tăng.

Giá dầu thế giới hôm nay tăng trở lại. (Ảnh minh họa).

Caspian Pipeline Consortium (CPC), đơn vị đảm nhiệm khoảng 1% nguồn cung dầu thế giới, cho biết một trong ba phao neo tại cảng Novorossiysk bị hư hại và tạm ngừng vận hành. Tuy nhiên, Chevron - cổ đông của CPC khẳng định hoạt động bốc dỡ vẫn tiếp tục, với hai phao neo vẫn được sử dụng như thông lệ và một phao dự phòng. Nhà phân tích Giovanni Staunovo của UBS cho rằng sự cố tại cảng xuất khẩu này là yếu tố góp phần đẩy giá dầu đi lên.

Song song đó, OPEC và các nước đối tác đã thống nhất tạm thời giữ nguyên sản lượng từ đầu tháng 11, góp phần giảm bớt lo ngại về nguy cơ dư cung. Chuyên gia phân tích Anh Pham của LSEG nhận định động thái này giúp ổn định kỳ vọng thị trường, nhất là khi câu chuyện dư cung đã chi phối tâm lý giao dịch trong thời gian dài.

Giá dầu Brent và WTI đã giảm trong phiên cuối tuần trước, đánh dấu tháng giảm thứ tư liên tiếp, chuỗi giảm dài nhất kể từ năm 2023 do những dự báo nguồn cung toàn cầu tiếp tục tăng. Thông tin liên quan đến việc đóng vùng trời Venezuela cũng khiến thị trường theo dõi sát sao hơn do đây là một nhà sản xuất lớn trong khu vực và diễn biến này có thể ảnh hưởng đến hoạt động vận chuyển cũng như nguồn cung trong thời gian tới.

Giá xăng dầu trong nước

Tại kỳ điều hành chiều 20/11, giá xăng E5 RON92 giảm 519 đồng/lít, không cao hơn 19.228 đồng/lít. Giá xăng RON95 giảm 533 đồng/lít, không cao hơn 20.009 đồng/lít.

Giá dầu diesel giảm 1.026 đồng/lít, không cao hơn 18.800 đồng/lít. Giá dầu hỏa tăng 815 đồng/lít, không cao hơn 19.473 đồng/lít. Dầu mazut giảm 251 đồng/kg, không cao hơn 13.488 đồng/kg.

Từ đầu năm đến nay, xăng RON95 tăng 26 lần, giảm 23 lần. Dầu diesel có 24 lần tăng, 23 lần giảm và 1 lần giữ nguyên.