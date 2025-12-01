Giá xăng dầu hôm nay 1/12: Giảm nhẹ phiên đầu tuần

(VTC News) -

Giá dầu thế giới

Giá dầu thế giới mở cửa tuần giao dịch mới với đà giảm nhẹ, tiếp tục kéo dài chuỗi giảm sang tháng thứ tư liên tiếp, giai đoạn suy giảm dài nhất kể từ năm 2023. Nguyên nhân chủ yếu được cho là do áp lực từ nguồn cung gia tăng trên thị trường toàn cầu.

Chuyên gia phân tích Janiv Shah thuộc Rystad Energy cho biết, biên lợi nhuận mạnh mẽ trong lĩnh vực lọc hóa dầu đã góp phần hỗ trợ nhu cầu dầu thô tại một số khu vực. Tuy nhiên, triển vọng dư cung vẫn là yếu tố chi phối xu hướng giá và gây sức ép đáng kể lên thị trường.

Dữ liệu mới công bố của Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) cho thấy sản lượng dầu thô Mỹ tiếp tục lập kỷ lục mới trong tháng 9, tăng thêm 44.000 thùng/ngày, lên mức 13,84 triệu thùng/ngày. Thông tin này càng làm gia tăng lo ngại về khả năng dư thừa nguồn cung trong thời gian tới.

Trong khi đó, kết quả khảo sát của Reuters đối với 35 nhà kinh tế và chuyên gia phân tích cho thấy giá dầu Brent trung bình năm 2026 được dự báo ở mức 62,23 USD/thùng, thấp hơn so với mức dự báo 63,15 USD/thùng đưa ra hồi tháng 10. Theo dữ liệu của LSEG, tính từ đầu năm 2025 đến nay, giá dầu Brent bình quân đạt 68,80 USD/thùng.

Giá dầu hôm nay giả nhẹ. (Ảnh minh họa: Futurebridge).

Đầu tuần, giá dầu giảm sau các tín hiệu tích cực liên quan tới khả năng đạt thỏa thuận hòa bình giữa Nga và Ukraine. Tuy nhiên, ba phiên gần nhất, giá đã phục hồi nhẹ khi tiến trình đàm phán kéo dài mà chưa đạt kết quả cụ thể.

“Thị trường dầu kỳ hạn đã phản ánh kỳ vọng về một thỏa thuận hòa bình, điều này tạo áp lực lên giá”, ông Dennis Kissler - Phó Chủ tịch cấp cao phụ trách giao dịch tại BOK Financial - nhận định. Tuy nhiên, theo ông, nếu các cuộc đàm phán không đạt thỏa thuận cuối cùng, các lệnh trừng phạt đối với xuất khẩu dầu Nga có thể tiếp tục được siết chặt.

Trong diễn biến liên quan, một số nguồn tin cho biết OPEC+ nhiều khả năng sẽ giữ nguyên hạn ngạch sản lượng hiện tại trong cuộc họp diễn ra vào Chủ nhật tới, đồng thời thảo luận về cơ chế đánh giá năng lực sản xuất tối đa của các nước thành viên nhằm đảm bảo ổn định nguồn cung toàn cầu.

Giá xăng dầu trong nước

Tại kỳ điều hành chiều 20/11, giá xăng E5 RON92 giảm 519 đồng/lít, không cao hơn 19.228 đồng/lít. Giá xăng RON95 giảm 533 đồng/lít, không cao hơn 20.009 đồng/lít.

Giá dầu diesel giảm 1.026 đồng/lít, không cao hơn 18.800 đồng/lít. Giá dầu hỏa tăng 815 đồng/lít, không cao hơn 19.473 đồng/lít. Dầu mazut giảm 251 đồng/kg, không cao hơn 13.488 đồng/kg.

Từ đầu năm đến nay, xăng RON95 tăng 26 lần, giảm 23 lần. Dầu diesel có 24 lần tăng, 23 lần giảm và 1 lần giữ nguyên.