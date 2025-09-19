Giá xăng dầu hôm nay 19/9: Tiếp tục giảm

(VTC News) -

Giá dầu thế giới

Giá dầu thế giới hôm nay giảm nhẹ khi giới giao dịch cân nhắc tác động từ việc Fed nới lỏng chính sách tiền tệ sau quyết định cắt giảm lãi suất.

Fed đã cắt giảm lãi suất chính sách thêm 0,25 điểm phần trăm và cho biết sẽ tiếp tục hạ trong thời gian còn lại của năm nhằm ứng phó với những dấu hiệu suy yếu của thị trường lao động. Thông thường, lãi suất thấp hơn giúp thúc đẩy nhu cầu dầu và đẩy giá đi lên.

Bộ trưởng Dầu mỏ Kuwait, ông Tariq Al-Roumi dự báo nhu cầu dầu sẽ tăng sau đợt cắt giảm này, đặc biệt từ các thị trường châu Á. Tại Qatar, doanh nghiệp nhà nước QatarEnergy đã nâng giá bán dầu thô al-Shaheen giao tháng 11 lên mức cao nhất trong 8 tháng.

Ảnh minh họa: iStock.

Ở Mỹ, số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu giảm trong tuần qua, đảo ngược mức tăng của tuần trước, song thị trường lao động vẫn suy yếu khi cả cung lẫn cầu lao động đều giảm. Xây dựng nhà ở đơn lẻ lao dốc xuống mức thấp nhất trong hơn 2,5 năm, phản ánh tình trạng dư cung nhà mới và chứng tỏ thị trường bất động sản có thể tiếp tục là lực cản tăng trưởng quý này.

Ngoài ra, tồn kho dầu thô Mỹ giảm mạnh trong tuần trước do nhập khẩu ròng chạm mức thấp kỷ lục và xuất khẩu tăng lên mức cao gần hai năm, theo Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA). Tuy nhiên, tồn kho sản phẩm chưng cất lại tăng tới 4 triệu thùng, cao gấp bốn lần dự báo, làm dấy lên lo ngại về nhu cầu tại quốc gia tiêu thụ dầu lớn nhất thế giới.

Tại Nga, Bộ Tài chính công bố biện pháp mới nhằm bảo vệ ngân sách trước biến động giá dầu và các lệnh trừng phạt phương Tây.

Giá xăng dầu trong nước

Tại kỳ điều hành chiều 18/9, giá xăng E5 RON92 tăng 230 đồng/lít, không cao hơn 19.986 đồng/lít. Giá xăng RON95 tăng 208 đồng/lít, không cao hơn 20.608 đồng/lít.

Giá dầu diesel tăng 62 đồng/lít, không cao hơn 18.705 đồng/lít. Giá dầu hỏa tăng 176 đồng/lít, không cao hơn 18.544 đồng/lít và giá dầu mazut tăng 40 đồng/kg, không cao hơn 15.130 đồng/kg.

Tại kỳ này, cơ quan quản lý tiếp tục không trích lập, không chi sử dụng quỹ bình ổn giá xăng dầu.

Tính từ đầu năm đến nay, giá xăng trong nước có 37 phiên điều chỉnh, trong đó 14 phiên giảm, 17 phiên tăng và 6 phiên trái chiều.