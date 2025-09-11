Giá xăng đồng loạt giảm, giá dầu diesel tăng

(VTC News) -

Theo đó, giá xăng E5 RON92 giảm 95 đồng/lít, không cao hơn 19.756 đồng/lít. Giá xăng RON95 giảm 39 đồng/lít, không cao hơn 20.400 đồng/lít.

Giá các loại dầu lại tăng, giảm trái chiều. Cụ thể, giá dầu diesel tăng 170 đồng/lít, không cao hơn 18.643 đồng/lít. Giá dầu hỏa tăng 54 đồng/lít, không cao hơn 18.368 đồng/lít còn giá dầu mazut giảm 286 đồng/kg, không cao hơn 15.090 đồng/kg.

Tại kỳ điều hành này, cơ quan quản lý tiếp tục không trích lập, không chi quỹ bình ổn giá xăng dầu.

Giá xăng giảm từ chiều nay. (Ảnh: Minh Đức).

Thị trường xăng dầu thế giới kỳ điều hành lần này (từ ngày 4/9 - 10/9) chịu ảnh hưởng của các yếu tố chủ yếu như: Israel tấn công ban lãnh đạo Hamas trên lãnh thổ của Qatar; OPEC+ tăng sản lượng khai thác dầu trong tháng 10/2025; đồng Đôla Mỹ giảm giá; xung đột quân sự giữa Nga với Ukraine vẫn tiếp diễn…

Các yếu tố nêu trên khiến giá xăng dầu thế giới trong những ngày vừa qua có diễn biến lên, xuống tùy từng mặt hàng.

Bình quân giá thành phẩm xăng dầu thế giới giữa kỳ điều hành giá ngày 4/9 và kỳ điều hành ngày 11/9 là: 79,218 USD/thùng xăng RON92 dùng để pha chế xăng E5 RON92 (giảm 0,492 USD/thùng); 81,54 USD/thùng xăng RON95 (giảm 0,166 USD/thùng); 85,630 USD/thùng dầu hỏa (tăng 0,336 USD/thùng); 87,644 USD/thùng dầu diesel (tăng 0,990 USD/thùng); 399,768 USD/tấn dầu mazut (giảm 9,816 USD/tấn).

Trước đó, tại kỳ điều hành chiều 4/9, giá xăng E5 RON92 đã tăng 80 đồng/lít, không cao hơn 19.851 đồng/lít. Giá xăng RON95 tăng 76 đồng/lít, không cao hơn 20.439 đồng/lít.

Giá dầu cũng đồng loạt tăng: Dầu diesel tăng 116 đồng/lít, không cao hơn 18.473 đồng/lít. Giá dầu hỏa tăng 89 đồng/lít, không cao hơn 18.314 đồng/lít và giá dầu mazut tăng 116 đồng/kg, không cao hơn 15.376 đồng/kg.

Tính từ đầu năm đến nay, giá xăng trong nước đã có 36 phiên điều chỉnh, trong đó 14 phiên giảm, 16 phiên tăng và 6 phiên trái chiều.