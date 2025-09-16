Giá xăng dầu hôm nay 16/9: Quay đầu tăng nhẹ

(VTC News) -

Giá dầu thế giới

Giá dầu thế giới tăng trở lại trong bối cảnh Ukraine đẩy mạnh tấn công nhà máy lọc dầu Nga và ông Trump kêu gọi NATO ngừng mua dầu từ Moscow.

Theo chuyên gia Ole Hansen của Saxo Bank, giá dầu vẫn dao động trong biên độ 65-70 USD, được hỗ trợ bởi rủi ro gián đoạn nguồn cung từ các cuộc tấn công của Ukraine và áp lực trừng phạt thứ cấp từ Mỹ đối với khách hàng mua dầu Nga.

Quan chức Nga cho biết, Ukraine đã phóng ít nhất 361 máy bay không người lái, gây cháy ngắn tại nhà máy lọc dầu Kirishi - cơ sở lớn ở vùng Tây Bắc.

Giá dầu thế giới hôm nay tăng nhẹ. (Ảnh minh họa).

Tuần trước, cả hai hợp đồng dầu thô đều tăng hơn 1% khi Ukraine tăng cường tấn công cơ sở hạ tầng dầu khí Nga, bao gồm cả cảng xuất khẩu dầu lớn nhất Primorsk. Primorsk có khả năng xuất khoảng 1 triệu thùng/ngày, trong khi Kirishi xử lý khoảng 355.000 thùng/ngày, tương đương 6,4% tổng công suất lọc dầu của Nga.

Áp lực với Moscow gia tăng khi ông Trump tuyên bố Mỹ sẵn sàng áp thêm lệnh trừng phạt năng lượng.

Ngoài ra, nhu cầu lọc dầu vững chắc tại Trung Quốc trong tháng trước cùng với việc tồn kho dầu thô Mỹ giảm cũng hỗ trợ giá. Tuy nhiên, số liệu kinh tế kém khả quan từ Trung Quốc lại tạo sức ép lên thị trường.

Giới đầu tư cũng đang chờ đợi quyết định chính sách lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tại cuộc họp ngày 16-17/9, với kỳ vọng Fed sẽ nới lỏng chính sách tiền tệ. Lãi suất vay thấp hơn có thể thúc đẩy nhu cầu nhiên liệu.

Tuần trước, số liệu việc làm yếu cùng lạm phát tăng tại Mỹ làm dấy lên lo ngại về triển vọng tăng trưởng của nền kinh tế lớn nhất thế giới và cũng là nước tiêu thụ dầu hàng đầu.

Giá xăng dầu trong nước

Tại kỳ điều hành chiều 11/9, giá xăng E5 RON92 giảm 95 đồng/lít, không cao hơn 19.756 đồng/lít. Giá xăng RON95 giảm 39 đồng/lít, không cao hơn 20.400 đồng/lít.

Giá các loại dầu lại tăng, giảm trái chiều. Cụ thể, giá dầu diesel tăng 170 đồng/lít, không cao hơn 18.643 đồng/lít. Giá dầu hỏa tăng 54 đồng/lít, không cao hơn 18.368 đồng/lít còn giá dầu mazut giảm 286 đồng/kg, không cao hơn 15.090 đồng/kg.

Tính từ đầu năm đến nay, giá xăng trong nước có 36 phiên điều chỉnh, trong đó 14 phiên giảm, 16 phiên tăng và 6 phiên trái chiều.