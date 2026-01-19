Giá xăng dầu hôm nay 19/1: Ổn định phiên đầu tuần

(VTC News) -

Giá dầu thế giới

Giá dầu thế giới không biến động khi thị trường Mỹ bước vào kỳ nghỉ lễ kéo dài ba ngày vào cuối tuần và giới đầu tư vẫn thận trọng theo dõi những rủi ro địa chính trị liên quan đến Iran. Tuy nhiên, vào những phiên cuối tuần qua, giá dầu liên tiếp được điều chỉnh tăng.

Phần lớn mức tăng của giá dầu trong phiên cuối tuần trước đến từ hoạt động mua vào nhằm dự trữ nguồn cung trước kỳ nghỉ dài ngày tại Mỹ. Nhu cầu tích trữ mang tính thời điểm này đã góp phần nâng đỡ giá dầu, bất chấp những lo ngại kéo dài về triển vọng nguồn cung toàn cầu.

Trong tuần trước, cả hai loại dầu chủ chốt đều có thời điểm chạm mức cao nhất trong nhiều tháng, sau khi các cuộc biểu tình bùng phát tại Iran và Tổng thống Mỹ Donald Trump phát tín hiệu về khả năng tiến hành các biện pháp quân sự. Những diễn biến này làm dấy lên lo ngại nguy cơ gián đoạn nguồn cung dầu từ Trung Đông, qua đó đẩy giá dầu tăng mạnh.

Giá dầu thế giới hôm nay ổn định phiên đầu tuần. (Ảnh minh họa: Reuters).

Tuy nhiên, đà tăng đã bị chững lại sau khi ông Trump cho biết tình hình trấn áp người biểu tình tại Tehran có dấu hiệu dịu đi. Thông tin này phần nào làm giảm bớt lo ngại về khả năng xảy ra một cuộc tấn công quân sự có thể ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động xuất khẩu dầu của Iran.

Các chuyên gia của Commerzbank cho rằng rủi ro lớn nhất đối với thị trường dầu mỏ hiện nay vẫn là kịch bản Iran phong tỏa eo biển Hormuz trong trường hợp căng thẳng leo thang. Đây là tuyến vận chuyển chiến lược, nơi khoảng một phần tư lượng dầu vận chuyển bằng đường biển của thế giới đi qua, do đó bất kỳ gián đoạn nào cũng có thể gây biến động mạnh cho giá dầu toàn cầu.

Dù vậy, nhiều nhà phân tích nhận định nguồn cung dầu nhiều khả năng sẽ gia tăng trong năm nay, khi các quốc gia sản xuất lớn tiếp tục đẩy mạnh khai thác. Yếu tố này được kỳ vọng sẽ tạo ra một “mức trần” nhất định đối với phần bù rủi ro địa chính trị trong giá dầu, qua đó hạn chế khả năng giá tăng mạnh và kéo dài nếu không xuất hiện những cú sốc mới từ khu vực Trung Đông.

Giá xăng dầu trong nước

Tại kỳ điều hành chiều 15/1, giá xăng E5 RON92 tăng 143 đồng/lít, không cao hơn 18.376 đồng/lít. Giá xăng RON95 tăng 152 đồng/lít, không cao hơn 18.712 đồng/lít.

Giá dầu diesel tăng 226 đồng/lít, không cao hơn 17.287 đồng/lít. Giá dầu hỏa tăng 138 đồng/lít, không cao hơn 17.697 đồng/lít. Riêng giá dầu mazut giảm 2 đồng/kg, không cao hơn 13.401 đồng/kg.

Từ đầu năm 2026 đến nay, giá xăng trong nước đã trải qua 2 lần điều chỉnh, trong đó 1 phiên giảm và 1 phiên tăng. Đây là phiên tăng đầu tiên của năm 2026 và cũng là phiên tăng đầu tiên sau chuỗi 5 kỳ điều hành giảm liên tiếp.