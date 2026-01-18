Giá xăng dầu hôm nay 18/1: Tiếp tục đi lên

(VTC News) -

Giá dầu thế giới

Giá dầu thế giới tăng trong bối cảnh nguy cơ gián đoạn xuất khẩu dầu thô của Iran lấn át khả năng nguồn cung từ Venezuela có thể gia tăng.

“Thị trường dầu đang hình thành một mức đệm giá nhất định trước các yếu tố địa chính trị”, ông John Evans, chuyên gia phân tích của PVM Oil Associates, nhận định.

Ngày 12/1, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố áp mức thuế quan 25% đối với bất kỳ quốc gia nào có hoạt động kinh doanh với Iran. Trung Quốc hiện là khách hàng mua dầu thô lớn nhất của Iran.

“Tôi không nghĩ Trung Quốc sẽ né tránh dầu Iran, nhưng nếu điều đó xảy ra và nếu tất cả các nước đều làm vậy, thì nguồn cung toàn cầu sẽ giảm khoảng 3,3 triệu thùng/ngày do Iran hiện đang cung cấp cho thị trường”, ông Bob Yawger của Mizuho Securities cho biết.

Giá dầu tiếp tục đi lên. (Ảnh: reuters).

Giá dầu tăng còn do hoạt động đóng các vị thế bán khống trước kỳ nghỉ lễ kéo dài ba ngày, khi thị trường vẫn đối mặt với những lo ngại về rủi ro nguồn cung vẫn hiện hữu, dù Mỹ hoãn các kế hoạch tấn công quân sự nhắm vào Iran.

Trong phiên, giá dầu Brent có thời điểm tăng hơn 1 USD khi giới đầu tư tiếp tục cân nhắc nguy cơ gián đoạn nguồn cung nếu căng thẳng tại Trung Đông leo thang.

Tuy nhiên, theo ông Phil Flynn, chuyên gia phân tích cấp cao của Price Futures Group, đà tăng này phần nào chịu áp lực từ khả năng nguồn cung gia tăng từ Venezuela.

Giá xăng dầu trong nước

Tại kỳ điều hành chiều 15/1, giá xăng E5 RON92 tăng 143 đồng/lít, không cao hơn 18.376 đồng/lít. Giá xăng RON95 tăng 152 đồng/lít, không cao hơn 18.712 đồng/lít.

Giá dầu diesel tăng 226 đồng/lít, không cao hơn 17.287 đồng/lít. Giá dầu hỏa tăng 138 đồng/lít, không cao hơn 17.697 đồng/lít. Riêng giá dầu mazut giảm 2 đồng/kg, không cao hơn 13.401 đồng/kg.

Như vậy, từ đầu năm 2026 đến nay, giá xăng trong nước đã trải qua 2 lần điều chỉnh, trong đó 1 phiên giảm và 1 phiên tăng. Đây là phiên tăng đầu tiên của năm 2026 và cũng là phiên tăng đầu tiên sau chuỗi 5 kỳ điều hành giảm liên tiếp.

Trong năm 2025, giá xăng trong nước đã trải qua 50 kỳ điều chỉnh, gồm 24 phiên giảm, 20 phiên tăng và 6 phiên trái chiều.