Giá xăng dầu hôm nay 18/10: Thế giới tăng nhẹ

(VTC News) -

Giá dầu thế giới

Giá dầu thế giới hôm nay tăng nhẹ phiên cuối tuần do lo ngại dư cung và căng thẳng địa chính trị hạ nhiệt.

Theo Reuters, giá dầu hôm nay tuy tăng nhẹ nhưng vẫn giảm gần 3% trong tuần, sau khi Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) dự báo tình trạng dư cung ngày càng gia tăng.

Sau khi có cuộc điện đàm "rất hiệu quả" hôm 16/10, Tổng thống Donald Trump và người đồng cấp Putin đã đồng ý tổ chức hội nghị thượng đỉnh mới về cuộc chiến ở Ukraine, đây là một bước đi bất ngờ trong bối cảnh Moscow lo ngại về khả năng Mỹ tiếp tục viện trợ quân sự cho Kiev. Cuộc gặp có thể diễn ra trong hai tuần tới tại Budapest.

Giá dầu thế giới hôm nay tăng nhẹ. (Ảnh minh hoạ)

Diễn biến này trùng thời điểm khi Tổng thống Ukraine dự kiến tới Nhà Trắng vào ngày 17/10 để thúc đẩy gói hỗ trợ quân sự mới, bao gồm tên lửa hành trình tầm xa Tomahawk do Mỹ sản xuất, trong khi Washington tiếp tục gây sức ép buộc Ấn Độ và Trung Quốc ngừng mua dầu Nga.

Đà giảm giá dầu trong tuần này cũng bị ảnh hưởng bởi căng thẳng thương mại leo thang giữa Mỹ và Trung Quốc, làm dấy lên lo ngại về suy thoái kinh tế và nhu cầu năng lượng sụt giảm.

“Điều này khiến niềm tin thị trường bị phá vỡ”, ông Jorge Montepeque, Giám đốc điều hành tại Onyx Capital Group nhận định.

Thêm vào đó, dữ liệu từ Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) công bố hôm 16/10 cho thấy, tồn kho dầu thô của Mỹ tăng 3,5 triệu thùng, lên 423,8 triệu thùng trong tuần trước, cao hơn nhiều so với dự báo tăng 288.000 thùng của các nhà phân tích.

Mức tăng tồn kho này chủ yếu do công suất lọc dầu giảm khi các nhà máy bước vào giai đoạn bảo dưỡng mùa thu. Dữ liệu cũng cho thấy sản lượng dầu thô của Mỹ tăng lên mức 13,636 triệu thùng/ngày - mức cao kỷ lục mới.

Giá xăng dầu trong nước

Tại kỳ điều hành chiều 16/10, giá xăng E5 RON92 tăng 88 đồng/lít, không cao hơn 19.226 đồng/lít. Giá xăng RON95 tăng 174 đồng/lít, không cao hơn 19.903 đồng/lít.

Giá dầu diesel giảm 181 đồng/lít, không cao hơn 18.423 đồng/lít. Giá dầu hỏa giảm 28 đồng/lít, không cao hơn 18.406 đồng/lít và giá dầu mazut giảm 437 đồng/kg, xuống 14.371 đồng/kg.

Ở kỳ này, cơ quan điều hành tiếp tục không trích lập, không chi sử dụng quỹ bình ổn giá xăng dầu đối với tất cả các mặt hàng.

Từ đầu năm đến nay, xăng RON95 đã tăng 24 lần, giảm 19 lần. Dầu diesel có 21 lần tăng, 20 lần giảm và 1 lần giữ nguyên.