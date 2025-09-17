Giá xăng dầu hôm nay 17/9: Tiếp đà tăng nhẹ

(VTC News) -

Giá dầu thế giới

Giá dầu thế giới hôm nay tiếp tục tăng nhẹ do lo ngại nguồn cung Nga bị gián đoạn bởi các cuộc tấn công bằng drone của Ukraine.

Nguồn tin từ Reuters cho biết, tập đoàn đường ống dẫn dầu độc quyền của Nga - Transneft đã cảnh báo các nhà sản xuất có thể phải cắt giảm sản lượng sau các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Ukraine vào những cảng xuất khẩu và nhà máy lọc dầu quan trọng.

Ukraine đã tăng cường các cuộc tấn công vào hạ tầng năng lượng của Nga khi các cuộc đàm phán chấm dứt xung đột rơi vào bế tắc.

“Các cuộc tấn công vào một cảng xuất khẩu như Primorsk chủ yếu nhằm hạn chế khả năng Nga bán dầu ra nước ngoài, ảnh hưởng trực tiếp đến thị trường xuất khẩu. Hơn nữa, những đòn tấn công này cho thấy sự sẵn sàng lớn hơn trong việc làm gián đoạn thị trường dầu quốc tế, có thể tạo thêm áp lực đẩy giá dầu lên cao”, các nhà phân tích của JP Morgan nhận định.

Goldman Sachs ước tính các cuộc tấn công của Ukraine đã khiến công suất lọc dầu của Nga giảm khoảng 300.000 thùng/ngày trong tháng 8 và cho đến nay trong tháng 9.

Giá dầu thế giới hôm nay tiếp tục tăng. (Ảnh minh họa).

Theo chuyên gia phân tích năng lượng Alex Hodes của StoneX, tình hình tại Nga cần được theo dõi chặt chẽ vì có thể dẫn đến tình trạng khan hiếm hơn trên thị trường dầu diesel Mỹ. “Nếu các nhà máy lọc dầu của Nga chịu thiệt hại nghiêm trọng, nhu cầu nhập khẩu dầu diesel từ Mỹ có thể gia tăng và làm duy trì đường cong giá nghịch đảo”, ông Hodes nói.

Ngoài ra, nhà đầu tư cũng hướng sự chú ý tới cuộc họp chính sách ngày 16-17/9 của Fed, nơi ngân hàng trung ương Mỹ được kỳ vọng sẽ hạ lãi suất. Trong khi chi phí vay thấp hơn thường kích thích nhu cầu nhiên liệu, các nhà phân tích vẫn tỏ ra thận trọng về sức khỏe tổng thể của nền kinh tế Mỹ.

Thị trường cũng đang tính đến khả năng tồn kho dầu thô Mỹ giảm trong tuần trước, với dữ liệu chính thức dự kiến được công bố vào hôm nay. Một cuộc khảo sát của Reuters hôm thứ Hai cho thấy giới phân tích dự báo tồn kho dầu thô và xăng của Mỹ đã giảm trong tuần, trong khi tồn kho sản phẩm chưng cất có khả năng tăng.

Giá xăng dầu trong nước

Tại kỳ điều hành chiều 11/9, giá xăng E5 RON92 giảm 95 đồng/lít, không cao hơn 19.756 đồng/lít. Giá xăng RON95 giảm 39 đồng/lít, không cao hơn 20.400 đồng/lít.

Giá các loại dầu lại tăng, giảm trái chiều. Cụ thể, giá dầu diesel tăng 170 đồng/lít, không cao hơn 18.643 đồng/lít. Giá dầu hỏa tăng 54 đồng/lít, không cao hơn 18.368 đồng/lít còn giá dầu mazut giảm 286 đồng/kg, không cao hơn 15.090 đồng/kg.

Tính từ đầu năm đến nay, giá xăng trong nước có 36 phiên điều chỉnh, trong đó 14 phiên giảm, 16 phiên tăng và 6 phiên trái chiều.