Giá xăng dầu hôm nay 16/2: Ổn định phiên đầu tuần

(VTC News) -

Giá dầu thế giới

Giá dầu thế giới hôm nay ổn định so với phiên giao dịch trước do được hỗ trợ bởi sự hạ nhiệt lạm phát Mỹ cũng như sức ép dư cung toàn cầu.

Tuy nhiên, tuần qua, giá dầu thô thế giới dao động theo hướng tăng giữa bối cảnh dữ liệu lạm phát Mỹ thấp hơn kỳ vọng giúp tâm lý thị trường cải thiện.

CPI Mỹ tháng 1 tăng thấp hơn dự báo, chủ yếu do giá xăng và chi phí thuê nhà giảm, góp phần hỗ trợ giá dầu trong trung hạn. Tuy nhiên, giới phân tích lưu ý rủi ro nguồn cung có thể tăng nếu Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) quyết định nối lại kế hoạch tăng sản lượng từ tháng 4 để đáp ứng nhu cầu mùa hè, điều có thể gây áp lực lên giá.

Giá dầu thế giới hôm nay ổn định phiên đầu tuần. (Ảnh minh họa: Reuters)

Đồng thời, nguồn cung toàn cầu dự báo vẫn khá dồi dào khi sản lượng từ nhiều nước như Venezuela phục hồi mạnh, doanh thu dầu của nước này tăng và dự kiến tiếp tục tăng trong vài tháng tới. Số liệu từ Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) cho thấy tồn kho dầu thô của nước này tăng mạnh tới 8,5 triệu thùng, vượt xa mọi dự đoán của giới phân tích trước đó.

Thêm vào đó, báo cáo mới nhất từ Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) như một gáo nước lạnh dội vào thị trường khi cảnh báo về mức dư cung kỷ lục có thể chạm ngưỡng 3,7 triệu thùng mỗi ngày vào năm 2026. Đây được xem là mức dư thừa năng lượng lớn nhất kể từ sau giai đoạn đại dịch, gây cản trở nghiêm trọng cho mọi nỗ lực hồi phục giá của liên minh OPEC+.

Mặc dù dữ liệu lạm phát hạ nhiệt tại Mỹ mang lại hy vọng về việc cắt giảm lãi suất để kích cầu kinh tế, nhưng thực tế nhu cầu tiêu thụ năng lượng vẫn chưa có sự bứt phá tương xứng. Với bối cảnh hiện tại, giá xăng dầu khó có thể thiết lập xu hướng tăng bền vững nếu các nước xuất khẩu dầu mỏ không có động thái thắt chặt nguồn cung quyết liệt hơn trong thời gian tới.

Giá xăng dầu trong nước

Chiều 12/2, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước công bố giá xăng dầu mới trước kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 2026. Giá các mặt hàng xăng dầu bán lẻ đồng loạt tăng lần thứ ba liên tiếp.

Cụ thể, giá xăng E5 RON92 tăng 395 đồng/lít, không cao hơn 18.834 đồng/lít. Giá xăng RON95 tăng 418 đồng/lít, không cao hơn 19.298 đồng/lít.

Giá dầu diesel tăng 10 đồng/lít, không cao hơn 18.463 đồng/lít. Giá dầu hỏa tăng 122 đồng/lít, không cao hơn 18.512 đồng/lít, dầu mazut tăng 419 đồng/kg, không cao hơn 15.569 đồng/kg.

Trong kỳ này, cơ quan điều hành tiếp tục không trích lập, không chi sử dụng quỹ bình ổn giá xăng dầu đối với các mặt hàng.

Từ đầu năm 2026 đến nay, giá xăng trong nước đã trải qua 6 lần điều chỉnh, trong đó 2 phiên giảm, 4 phiên tăng.